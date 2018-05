V-Bucks gratis in Fortnite? Epic Games spiega come evitare le truffe

Lo sappiamo tutti, Fortnite è uno dei giochi più popolari al mondo. Se non IL gioco più popolare. Milioni di giocatori, milioni di dollari incassati da Epic Games. Chiaramente con l’aumentare del successo aumentano proporzionalmente i truffatori e malintenzionati che cercano di approfittare delle persone.

Sicuramente è YouTube una delle piattaforme dove si riversano persone non proprio con buone intenzioni. Canali ad esempio che offrono consigli su come avere V-Bucks, cioè la valuta all’interno di Fortnite, in maniera scontata o addirittura gratis. Chiaramente si tratta di una truffa. I furbi, e sono sempre di più, vogliono dirottarvi su un sito malevolo per rubare i propri dati e addirittura i dati della carta di credito.

Non si tratta quindi di un problema da poco, tanto che Epic Games è intervenuta su Twitter con un messaggio piuttosto esplicito. Dice alla foltissima community di Fortnite che i giocatori devono prestare molta attenzione ai cosiddetti tentativi di scam, cioè truffa in italiano, come potete vedere in basso. Ci sono solo due siti ufficiali, cioè epicgames.com e fortnite.com, bisogna quindi diffidare assolutamente da tutti gli altri.

C’è questa pagina con tutte le informazioni disponibili, Epic Games vi consiglia di visitarla per saperne di più. Certamente una certa quantità di V-Bucks è ottenibile da chi ha il Pass Battaglia ma anche da chi gioca a Salva il Mondo. Ovviamente si possono anche acquistare con le microtransazioni: nel negozio di Fortnite 1000 V-Bucks costano 9,99 euro e da qui deriva la fortuna e gli introiti di Fortnite, non c’è dubbio.

Non ci sono quindi altri modi per averli, quindi è inutile guardare quei video-truffa. Questi soldi virtuali poi possono essere spesi per acquistare oggetti cosmetici che non forniranno però alcun vantaggio. Vi rimandiamo infine alle sfide della settimana 5, trapelate recentemente grazie ai soliti data miner.

Say NO to scams!

Beware of scam sites offering free or discounted V-Bucks. The only official websites for Fortnite are https://t.co/8CxczhrZwk and https://t.co/zxorPaoiJb.

For more information of Account Security: https://t.co/oF57QdfDLH pic.twitter.com/5oTKougmuq

— Fortnite (@FortniteGame) May 25, 2018