Anticipazioni ultimi episodi di Lucifer 3, su Fox il 28 maggio: trame e programmazione americana

Stanotte, il network americano Fox manderà in onda gli ultimi episodi di Lucifer 3, ovvero i due bonus prodotti per la quarta stagione, in caso la serie fosse stata rinnovato. L’annuncio era stato dato qualche settimana fa, e ora i fan di tutto il mondo si stanno organizzando al meglio sui social a suo di #SaveLucifer per guardare la diretta e fare un ultimo tentativo nel salvare la serie.

Si intitolano “Boo Normal” e “Once Upon a Time” gli ultimi episodi di Lucifer 3, ovvero il venticinquesimo e ventiseiesimo della stagione, di cui vi riportiamo la sinossi ufficiale:

Ella nasconde un grande segreto, mentre la vita di Lucifer è drasticamente diversa nel nuovo episodio da due ore in onda lunedì su Fox. Mentre Lucifer e la squadra indagano sull’omicidio di uno psichiatra infantile, Ella ripensa a un grande segreto della sua infanzia che ha nascosto finora. Poi, dopo che la madre di Lucifer ha creato una dimensione alternativa, lui vive in un mondo in cui, non solo non ha mai incontrato Chloe, ma gli è garantita la libertà di scelta.

Il cast e lo showrunner Joe Henderson hanno calorosamente incoraggiato i fan della serie a guardare questi ultimi appuntamenti in diretta. Infatti, gli ascolti saranno determinati per attirare l’attenzione di qualche grande network e avere, così, più possibilità di trovare una nuova casa nelle prossime settimane. Purtroppo il caso Lucifer, seppur abbia creato un fenomeno social senza precedenti nella storia della TV, pare non basti per Warner Bros. Lo studio di produzione è un’azienda indipendente, che non ha determinati canali dove mandare in onda le sue serie, perciò può solo provare a contattare nuove compagnie e proporre offerte di acquisto. Una manovra ancora in corso, come confermato da Tom Ellis.

Gli episodi saranno trasmessi alle 8pm (orario americano) e alle 10pm per la East Coast. Per chiunque voglia seguire la diretta, abbiamo brutte notizie: esistono i servizi Hulu TV e YouTube TV che tuttavia sono fruibili solo per chi vive negli Stati Uniti. La terza stagione di Lucifer è ancora inedita in Italia.