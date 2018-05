La nuova casa di Fedez e Chiara Ferragni a Milano è quasi pronta: le prime foto del lussuoso attico

La nuova casa di Fedez e Chiara Ferragni a Milano è quasi pronta! Lo fanno sapere direttamente via Instagram i due neo genitori che, rientrati da alcuni giorni in Italia dopo aver trascorso i mesi di gravidanza a Los Angeles, sono pronti a entrare nella loro nuova abitazione!

Dal rientro in Italia fino ad oggi, Fedez e Chiara hanno dovuto soggiornare in un hotel milanese, in attesa che fossero ultimati i lavori di ristrutturazione del nuovo attivo: la coppia potrà entrare definitivamente nella nuova casa la prossima settimana!

La nuova casa di Fedez e Chiara Ferragni si trova nella zona Hadid, con vista mozzafiato su CityLife, dove si trova il vecchio appartamento del rapper, messo in affitto nei mesi scorsi per circa 9 mila euro al mese: la coppia ha scelto di prendere una nuova casa in quanto il vecchio attico non rispondeva alle nuove necessità di una vita da famiglia, né era adatto all’arrivo di Leone.

Dalle prime foto e video pubblicati, la nuova casa di Fedez e Chiara Ferragni sembra essere strutturata su due piani, appare più ampia e luminosa, con un grande salone ed una terrazza grandissima, con tanto di vasca idromassaggio e una vista spettacolare su Milano.

La coppia abiterà con Leone nella nuova casa a partire dalla prossima settimana, dopo giorni di attesa dal rientro dall’America. Ancora nulla di ufficialmente confermato, invece, per quanto riguarda le nozze più attese dell’anno sui social: Chiara e Fedez si sposeranno con certezza entro l’estate e, stando all’ultima indiscrezione, la data sarebbe stata fissata l’1 settembre, con le celebrazioni del matrimonio a Noto, in Sicilia.

Domenica sera, ospiti a Che Tempo Che Fa, Fedez e Chiara non hanno voluto rivelare alcun dettaglio né confermare ufficialmente alcuna notizia sulle nozze, che a quanto pare saranno a tema Coachella, il noto festival musicale che ogni anno si tiene in California.