Incontro con Lorenzo Fragola a Cattolica e Macerata, prezzi dei Vip Pack in prevendita su TicketOne

I fan che acquisteranno i biglietti per il tour estivo potranno scegliere se comprare il pacchetto che include anche l’incontro con Lorenzo Fragola. Cinque sono i concerti estivi al momento annunciati, per i quali i biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne. Per due di questi, c’è la possibilità di comprare un pacchetto speciale che comprende anche l’incontro con Lorenzo Fragola.

La prima data del tour estivo è quella del 27 luglio a Grugliasco (Torino): i biglietti sono in prevendita al prezzo di 17 euro.

Il 28 luglio, Lorenzo Fragola sarà in concerto a Cattolica (Rimini): i biglietti sono disponibili al prezzo di 34,50 euro. Sono disponibili Vip Pack al prezzo di 64,50 euro comprensivi dell’incontro con Lorenzo Fragola.

Il 5 agosto, l’artista sarà in Sicilia per un concerto a Zafferana Etnea (Catania) in occasione del Festival Etna in Scena: i biglietti sono in vendita al prezzo di 23 euro.

Il 22 agosto si terrà invece un concerto allo Sferisterio di Macerata. I biglietti sono su TicketOne al prezzo di 25,30 euro ed è possibile acquistare, anche per questa data, il Vip Pack per l’incontro con Lorenzo Fragola in occasione dello spettacolo al prezzo di 70,25 euro.

Il 21 agosto, Fragola sarà a Reggio Emilia, in occasione di Festareggio Festival.

Oltre ai ticket tradizionali, per le date in programma a Cattolica il 28 luglio e a Macerata il 22 agosto, è possibile scegliere l’acquisto del Vip Pack. Il pacchetto VIP comprende un biglietto per assistere al concerto scelto, l’ingresso anticipato al luogo dell’evento per assistere al soundcheck, un gadget promozionale e l’incontro con Lorenzo Fragola.

Nel corso dei concerti del tour estivo 2018, Lorenzo Fragola presenterà il nuovo disco di inediti dal titolo Bengala. Anticipato dal singolo Battaglia Navale, l’album ha visto la luce con Sony Music ad aprile ed è il terzo lavoro di Fragola dopo 1995 e Zero Gravity.

Lorenzo Fragola in tour nel 2018: