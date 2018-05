La campagna promozionale di Anthem al via dopo l’E3 2018?

È passato quasi un anno da quando BioWare ha mostrato Anthem, la nuova IP dai creatori di Mass Effect. Tuttavia, sia Electronic Arts che BioWare dovrebbero riservarci succose novità a breve: pare che la campagna promozionale del gioco inizierà molto presto, dal momento che gli account social del progetto hanno “ripreso vita”.

Le pagine Facebook e Twitter di Anthem sono rimaste inattive sin dallo scorso anno, quindi BioWare potrebbe avere qualche novità in serbo in tal senso. Un recente tweet, infatti, recita un messaggio crittografato con la parola “decodifica”. Anticipazioni che potrebbero prepararci una comparsa del gioco durante la conferenza stampa dell’E3 EA, EA Play 2018, che è in programma sabato 10 giugno, con una conseguente campagna promozionale che prenderebbe il via subito dopo la kermesse di Los Angeles.

Le aspettative per Anthem sono piuttosto alte, dal momento che i gli sviluppatori hanno detto di voler portare la loro nuova IP in una direzione molto simile a quella di Destiny. Ma parliamo anche degli stessi sviluppatori che hanno realizzato acclamati RPG come Mass Effect, Dragon Age e Star Wars: Knights of the Old Republic, ragion per cui ci si potrà aspettare anche una forte spinta sul comparto single player.

Anthem avrà un gameplay cooperativo con classi diverse tra cui scegliere e i giocatori potranno giocare sia in cooperativa che in solitaria nel mondo imbastito dal team di sviluppo. Il gioco è previsto in uscita nella prima metà del 2019 ed è attualmente in sviluppo per PS4, Xbox One e PC.