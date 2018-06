Non solo Destiny 2: Bungie pronta a espandersi verso nuovi orizzonti

Mantenere ai vertici delle classifiche di vendita un titolo del calibro di Destiny 2 non è di certo opera semplice, soprattutto tenendo bene in considerazione tutte le polemiche sopraggiunte dopo il lancio del gioco sul mercato. Bungie ovviamente si è sapientemente rimboccata le maniche (forse da biasimargli c’è solo il ritardo con cui l’ha fatto, ndr) e sta provando a rimediare a tutte le problematiche segnalate nel corso dei mesi dalla massa di utenti scontenti, che in svariati casi sono migrati verso altri lidi videoludici.

Un’opera decisamente titanica quella che aspetta Bungie all’interno di Destiny 2, i cui primi frutti si sono cominciati ad apprezzare giù nell’ultimo DLC, La Mente Bellica, e che di certo continueranno a palesarsi anche nelle espansioni in programma, la prima delle quali sarà svelata in occasione dell’evento del prossimo 5 giugno e che verrà resa disponibile nel mese di settembre.

Non siamo però qui oggi per parlarvi strettamente di Destiny 2, bensì del ruolo che potrebbe assumere ben presto Bungie all’interno dell’ecosistema videoludico mondiale. Siamo infatti stati abituati a vedere lo sviluppatore indipendente concentrarsi prevalentemente su un prodotto alla volta (prima Halo, poi Destiny), profondendo sforzi che hanno poi portato introiti importanti. Le cose potrebbero però cambiare a breve visto che, nelle ultime ore, NetEase ha acquistato una quota azionaria minoritaria di Bungie per la considerevole cifra di cento milioni di dollari.

Stiamo parlando ovviamente di una cifra assolutamente significativa, e che apre lo scenario a cambiamenti importanti per la distribuzione delle forze di Bungie. La voglia di NetEase è quella di dare vita a una sinergia vincente che consenta al team di espandersi ben oltre il mero Destiny 2, producendo quindi nuovi e importanti franchise con cui continuare a dominare la scena.

Abbastanza chiare le parole del CEO di NetEase, William Ding, in merito: “Bungie e NetEase condividono la stessa visione e ambizione di consegnare epserienze incredibili a milioni di giocatori in tutto il mondo. Siamo entusiasti della partnership con Bungie mentre si trasformano da un team di sviluppo concentrato su un singolo franchise in uno studio globale multi franchise”.

Un’espansione importante insomma quella che si prospetta per il team, che sarà costretta a rivedere le proprie strategie. Ovviamente un’iniezione tanto importante di liquidità potrebbe portare senza ombra di dubbio benefici anche per Destiny 2.

Staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi mesi. Certo è che le cose stanno per farsi decisamente interessanti.

