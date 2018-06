Video del Carpool Karaoke di Shawn Mendes travestito da Harry Potter e Albus Silente: “Mi fa sentire giovane”

Online il Carpool Karaoke di Shawn Mendes con James Corden del Late Late Show! Una puntata decisamente originale ed epica, denominata per l’occasione Late Late Shawn. Il cantante sarà ospite del Late Late Shown per tutta la settimana!

Il cantante canadese, al momento impegnato nella promozione del suo nuovo album omonimo pubblicato il 25 maggio, è salito in macchina con James Corden per raccontarsi attraverso la musica e le sue passioni principali. Grazie al Carpool Karaoke di Shawn Mendes, scopriamo insieme a James Corden che il cantante è un fanatico appassionato della saga di Harry Potter, come del resto tutta la generazione degli anni ’90.

Su una scala da 1 a 10, Shawn Mendes ama Harry Potter 9,5: al Carpool Karaoke, Shawn ha vestito proprio i panni del mago più famoso del mondo, oltre che quelli del Preside di Hogwarts Albus Silente. Il cantante ha rivelato di essere un fan ossessionato della saga fantasy più famosa dell’ultimo ventennio: addirittura, a casa ha un libro in cui vi sono scritti tutti gli incantesimi.

“Adoro la magia, le bacchette magiche e soprattutto le caramelle che ad un tratto ti trasformano in leone o cose del genere. Harry Potter mi fa sentire giovane!“.

Shawn Mendes racconta la sua nuova vita dal momento che ora vive da solo, in una nuova casa: “È strano perché devo tenere pulita la casa, cucinare, fare la lavatrice”, ma ammette che la madre lo aiuta ancora con queste faccende. James Corden suggerisce uno stratagemma simile a quello adottato da Justin Bieber, che indossa ogni giorno un paio di mutande nuove e vende le altre online.

“Comprerei le mutande di Justin Bieber, anche a 500 dollari. Però non un paio qualsiasi, ma quelle che utilizzato mentre giocava a hockey o era in palestra“.

Il conduttore ha elogiato Shawn per la sua educazione e garbatezza, sostenendo che mai potrebbe agitarsi o arrabbiarsi in macchina, ad esempio quando in strada c’è molto traffico. Non essendo un tipo aggressivo, Corden propone una sfida a Shawn: abbassare il finestrino dell’auto e urlare insulti alle macchina intorno!

Al termine della puntata del Carpool Karaoke di Shawn Mendes, i due improvvisano una partita di ice hockey: il conduttore si pente subito di aver chiesto a Shawn di giocare, in quanto il cantante è piuttosto bravo. Shawn Mendes, infatti, in Canada era solito giocare ad ice hockey.

Di seguito, il video integrale del Carpool Karaoke di Shawn Mendes.