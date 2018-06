Aggiornamento Instagram risolve problemi arresto: video di 1 ora in arrivo?

Fondamentale l’ultimo aggiornamento Instagram, quello reso disponibile ieri 5 giugno per dispositivi Android. I problemi all’app del social network raccontati 24 ore fa sono stati gravissimi: in molti, per ore, non hanno potuto utilizzare la piattaforma visto che ai tentativi di apertura del proprio profilo questo “crashava”. Il bug è stato superato appunto con l’update ora disponibile sul Play Store e tutti coloro che non vorranno incappare in nuove anomalie dovranno effettuarlo.

Terminata dunque la fase critica per il social network di foto, dobbiamo segnalare un più che probabile aggiornamento Instagram in arrivo. Secondo la fonte più che autorevole 9to5Google , ecco che sarebbe procinto di essere presentata una più che corposa novità, in grado di stravolgere l’esperienza di tutti gli iscritti alla piattaforma. Parliamo della possibilità di pubblicare video con una durata massima di ben 1 ora.

I più assidui utilizzatori del social sanno bene che, fino a questo momento, nessun aggiornamento Instagram ha mai aperto alla possibilità di pubblicare video con una durata superiore al minuto. Un limite molto serrato che di certo sta stretto a numerosi utilizzatori. Ebbene, la piattaforma sarebbe pronta a voltare pagina, conferendo più libertà di espressione proprio ai milioni di user sparsi in tutto il mondo.

Se dovesse essere confermata per vie ufficiali, perché la scelta di rendere disponibile un aggiornamento Instagram per pubblicare video fino ad 1 ora di durata? I dati parlano chiaro e da Facebook sono molti a migrare verso Instagram. Non un problema vero e proprio per Mark Zuckerberg, visto che entrambe sono sue creature ma è anche vero che per contrastare l’egemonia di YouTube, prodotto Google, ecco che si sarebbe pensato di rendere disponibile sul social di foto e video, proprio filmati ben più lunghi di quelli attuali di 60 secondi. Per il momento parliamo solo di rumor, per quanto accreditati. Speriamo di darne conferma ai lettori al più resto.