Duro scontro tra Laura Pausini e Massimo Bernardini di TvTalk dopo i WMA: “Che vergogna, io sono così”

Durissimo scontro tra Laura Pausini e Massimo Bernardini dopo l’esibizione ai Wind Music Awards 2018, nei quali l’artista ha presentato il suo ultimo singolo in radio E.Sta.A.Te, oltre a Frasi a metà e non è detto.

Il conduttore di TvTalk si è espresso con parole molto dure sui suoi canali ufficiali, definendo eccessivi gli ammiccamenti dell’artista soprattutto il relazione alla sua età e al peso della sua carriera.

Queste le parole utilizzate da Massimo Bernardini, che sono state immediatamente intercettate da Laura Pausini che non ha tardato a dire la sua su quanto espresso dopo le esibizioni ai Wind Music Awards.

“Adoro Laura Pausini, la stimo come musicista e cantante, ma la sua ansia di sembrare up to date a tutti i costi a metà dei quaranta mi delude. E’ tempo di maturità, di dischi importanti senza compromessi, di cover immortaliamo. Basta ammiccamenti, sei una signora”