L’instore tour di Einar per l’album omonimo, tutti gli appuntamenti con i firmacopie: il calendario aggiornato

Annunciato l’instore tour di Einar per l’album omonimo che segna il suo debutto discografico dopo Amici di Maria De Filippi: quest’estate il cantante sarà in giro per tutta la penisola per promuovere il disco ed incontrare i fan nelle principali città italiane.

Il disco di Einar è uscito lo scorso venerdì 1 giugno per Sony Music Italy, e contiene ben quattro inediti tra cui Non c’è, Salutalo da parte mia e Chi ama non dimentica, presentati sul palco di Amici. Oltre ai suoi singoli, l’album contiene anche tre cover interpretate dal cantante durante il talent, da Giudizi universali e Il diario degli errori a Io che amo solo te.

Quest’estate Einar presenterà al pubblico il suo primo album omonimo da solista in numerosi centri commerciali e librerie d’Italia: si parte dalla Discoteca Laziale di Roma il 15 giugno per poi proseguire tra Perugia, Catanzaro, Milano, Brescia, Firenze, Bologna, Genova, L’Aquila e molte altre.

Per accedere agli eventi firmacopie dell’instore tour di Einar in programma nelle prossime settimane, è necessario essere in possesso del disco, disponibile in tutti i negozi di dischi e librerie. Durante l’instore tour, Einar incontrerà i fan e autograferà le copie del suo album, oltre che scattare foto ricordo.

L’instore tour di Einar ha subito alcune modifiche a seguito dello slittamento della puntata finale di Amici, che andrà in onda lunedì 11 giugno su Canale Cinque. Gli appuntamenti annunciati tra il 10 e il 14 giugno, dunque, sono stati rimandati come riportato nel calendario sottostante, aggiornato con le nuove date: