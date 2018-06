Days of Play al via oggi 8 giugno: lista giochi e console PS4 a prezzo scontato

Sono finalmente arrivate le prime offerte dei Days of Play dedicate ai giocatori PS4. Ad annunciare l’evento ci aveva pensato Sony Interactive Entertainment. Con i Days of Play arrivano undici giorni di offerte legate al mondo PlayStation 4. Sono disponibili in promozione sia le periferiche hardware che i bundle di vario genere.

Gli sconti del Days of Play PS4

Tra le promozioni più convenienti c’è anche l’abbonamento annuale a PlayStation Plus che per i prossimi undici giorni potrà essere acquistato al prezzo scontato di 41,99€ (su alcuni siti anche a meno). I Days of Play sono iniziati oggi, venerdì 8 giugno, e andranno avanti fino al 18 giugno prossimo. Tutte le offerte possono essere consultate anche sul PlayStation Blog. Inoltre sul sito ufficiale della campagna è già partito il countdown per l’inizio delle offerte.

La domanda che tutti si stanno ponendo è “dove si trovano gli sconti del Days of Play”? La risposta è semplice perché per esempio i giochi in promozione sono già disponibili su Amazon al prezzo consigliato da Sony e altri invece potranno essere acquistati direttamente sul PlayStation Store italiano. Presto invece i bundle e le periferiche saranno disponibili in promozione anche in tutti i negozi che hanno aderito ai Days of Play. Ecco le migliori, chiaramente potrebbero leggermente variare da negozio a negozio:

BUNDLE PS4

PS4 500GB + FIFA 18 a 269.99€

PS4 500GB Days of Play Limited Edition + 2 DualShock 4 + FIFA18 al prezzo consigliato di 299.99€

PS4 1TB + FIFA 18 al prezzo consigliato di 329.99€

PLAYSTATION VR

PS VR + Camera + VR Worlds + GT Sport al prezzo consigliato di 229.99€

GIOCHI PS4

God Of War 49.99€ (Amazon)

Gran Turismo Sport 19.99€ (Amazon)

Uncharted: L’Eredità Perduta 19.99€ (Amazon)

Horizon Zero Dawn: Complete Edition 29.99€ (Amazon)

Shadow of the Colossus 19.99€ (Amazon)

Far Cry 5 49.99€ (solo su PlayStation Store)

Call Of Duty WWII 44.99€ (solo su PlayStation Store)

Need for Speed Payback 19.99€ (solo su PlayStation Store)

PERIFERICHE

DualShock 4 Green Camo 39.99€

DualShock 4 Limited Edition 44.99€

Gold Wireless Headset 59.99€

Platinum Wireless Headset 149.99€

PLAYSTATION PLUS

Abbonamento 12 mesi PS Plus al prezzo consigliato di 41.99€

Abbonamento 12 Mesi PS Plus + Rainbow Six Siege 59.99€ (solo su PlayStation Store)

PS4 Days of Play in edizione limitata

Tra le promozioni c’è anche una PS4 500 GB esclusiva creata proprio per i Days of Play 2018 che include anche due controller DualShock 4. Questa è disponibile presso i rivenditori, tra cui anche Amazon, che hanno aderito alla promozione dei Days of Play.