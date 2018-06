Divertimento e leggerezza nel video di E.Sta.A.Te di Laura Pausini, nuovo singolo da Fatti sentire

Il video di E.Sta.A.Te di Laura Pausini trasmette tutta l’allegria della nuova stagione in arrivo. Il brano rappresenta il terzo estratto da Fatti sentire, ultimo album di inediti che ha rilasciato nel mese di marzo e per il quale ha già conquistato il disco di platino.

Il brano è in rotazione radiofonica dal 1° giugno, ma il video ufficiale dedicato è arrivato solo l’8 giugno con un ampio backstage messo a disposizione a qualche ora dal suo rilascio.

La clip è stata girata in quel di Las Vegas, con la direzione di Manuel Emede e Nicolò Cerioni. E.Sta.A.Te porta invece la firma di Virginio Simonelli e Laura Pausini, mentre la musica è di Paolo Carta con la Pausini stessa.

La prima esibizione pubblica del nuovo singolo è avvenuta qualche giorno fa sul palco dell’Arena di Verona, nella quale ha portato anche Non è detto e Frasi a metà. L’artista di Solarolo sta quindi scaldando l’ugola prima della partenza del tour con il quale andrà a supportare il nuovo album di inediti.

I due concerti al Circo Massimo del 21 e 22 luglio rappresentano un vero e proprio record per l’artista, dal momento che nessuna donna era mai riuscita a salire su quel palco prima di lei, così come accadde per il debutto allo Stadio San Siro del 2007.

Il tour si sposterà poi in tutto il mondo per poi tornare in Italia per le tre date all’Arena di Verona e la sessione nei palasport, per la quale sono già presenti i biglietti in prevendita.

Prima di E.Sta.A.Te, Laura Pausini ha già estratto Non è detto e Frasi a metà, con il quale ha voluto mandare un messaggio fortissimo a una sua amica, con la quale ha dovuto rompere i rapporti per i troppi non detto. Il primo singolo estratto è invece arrivato il 26 gennaio, data in cui ha aperto la sua nuova era discografica.

Qui di seguito, il video ufficiale di E.Sta.A.Te.