Regalone LG G7 ThinQ: TV FHD da 43 pollici omaggio, dettagli iniziativa

Avete tempo fino al 21 giugno per acquistare LG G7 ThinQ e ricevere in regalo una TV da 43 pollici in risoluzione FHD. La promozione, dal nome ‘LG For You‘, non poteva essere più vantaggiosa: quanti di voi decideranno di portarsi a casa il top di gamma smartphone del colosso coreano, fresco di presentazione, verranno omaggiati con la concessione gratuita dell’apparecchio televisivo, dal valore commerciale di 429 euro. L’iniziativa è da considerarsi valida solo effettuando l’acquisto del dispositivo in alcuni punti vendita selezionati, nei negozi fisici, ma anche online. Dopo aver comperato LG G7 ThinQ (che ricordiamo avere un costo ufficiale di 849.90 euro), occorrerà registrarlo su questo sito, facendo attenzione a non lasciar scorrere più di 15 giorni dalla data d’acquisto.

L’adesione alla promozione avrà luogo non prima di aver inoltrato alcuni documenti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (di cui uno che attesti l’identità dell’acquirente ed un altro a comprovare l’acquisto effettuato). La procedura da osservare è molto semplice, e non richiede particolari passaggi per essere riconosciuta (forse giusto la raccomandata potrebbe risultarvi fastidiosa, ma a fronte di un omaggio tanto importante, come può essere una TV da 43 pollici FHD, ci sembra quasi una bazzecola).

Vi state chiedendo quali siano i punti vendita aderenti all’iniziativa? Eccoli a seguire:

“Mediaworld, Unieuro, Unieuro City, Expert, Comet, Sme, Grancasa, Expert Group (Iperal), Euronics, Euronics Point, Euronics City, Trony, Sinergy, Supermedia”.

Se non volete lasciarvi scappare l’occasione per nessuna ragione al mondo, anche perché già orientati verso l’acquisto di LG G7 ThinQ, prima di procedere a colpo sicuro vi consigliamo di leggere con attenzione il regolamento dell’iniziativa, che potrete facilmente consultare a questo indirizzo, e di dare anche un’occhiata al sito dedicato (che abbiamo già provveduto a linkarvi poco più in alto, all’interno di questo stesso articolo). Restiamo a disposizione per qualsiasi dubbio possa sorgervi.