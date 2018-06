Morto Gino Santercole, nipote e autore di Adriano Celentano: sue le musiche di Svalutation e Una carezza in un pugno

È morto Gino Santercole, cantautore, compositore e chitarrista italiano, nonché zio (ma anche cognato) di Adriano Celentano. L’artista settantasettenne si è spento nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 giugno nella sua abitazione a Roma, a causa di un infarto. A confermare a notizia sono stati i famigliari.

Il mondo della musica saluta Gino Santercole, icona del cantautorato degli anni Sessanta e Settanta, autore di numerose canzoni che hanno fatto la storia della Canzone italiana. Sue sono, ad esempio, le musiche Svalutation e Una carezza in un pugno di Adriano Celentano.

D’origine pugliese, ma nato a Milano, Santercole era figlio della sorella di Adriano Celentano, Rosa: poca la differenza d’età con Adriano Celentano (solamente due anni), di cui è stato anche cognato. Infatti, negli anni Sessanta sposò Anna Moroni, sorella di Claudia Mori, da cui ebbe due figli.

Il debutto in musica avviene nei primi anni Sessanta, a stretto contatto con Celentano: con lui forma i Rock Boys e poi i Ribelli. Una collaborazione che presto diventa il Clan Celentano e un’etichetta discografica. Nel 1964 debutta da solista con il brano Stella d’argento.

Celebre il sodalizio artistico di Gino Santercole con Adriano Celentano, per cui ha composto decine di brani da Svalutation a Straordinariamente e La tana del re. Entrambi vivono nella nota Via Gluck, tanto che nel 1966 partecipano al Festival di Sanremo con la celebre Il ragazzo della via Gluck con Pilade e Ico Cerutti, denominatisi “Trio del Clan”. Nonostante vengano eliminati nella prima serata della kermesse, la canzone ha avuto un successo strepitoso.

Nel 1968 arriva il successo al grande pubblico: sua è Una carezza in un pugno di Adriano Celentano, che occupa il lato B del disco contenente la celebre Azzurro.

Gino Santercole ha firmato anche le colonne sonore di alcuni film, tra cui Joan Lui – Ma un giorno nel Paese arrivo io di lunedì di Adriano Celentano (1985) e Segni particolari: bellissimo del 1983.