Orari e scaletta di Vasco Rossi a Roma l’11 e 12 giugno, ultimi biglietti disponibili e regole d’ingresso all’Olimpico

Prosegue con un’altra doppietta, quella di Vasco Rossi a Roma l’11 e 12 giugno, il VascoNonStop Live negli stadi italiani: dopo il debutto a Torino, da cui è stato tratto il primo video ufficiale sulle note de Il Mondo che Vorrei, e quelle di Padova, arrivano le due date allo stadio Olimpico nella Capitale.

Al giro di boa del suo tour, che proseguirà poi con le quattro date di Bari e Messina, Vasco porterà a Roma la scaletta del suo nuovo tour che si apre con Cosa succede in città e si conclude come sempre con Albachiara.

Nelle ultime ore prima della doppietta romana, sono tornati disponibili in prevendita su TicketOne biglietti per la seconda data all’Olimpico, quella del 12 giugno: al prezzo di 48,30 €, inclusivo di diritti e commissioni, è possibile acquistare gli ultimi ticket per i settori Curva Nord e Curva Sud dello stadio (visibilità limitata).

L’apertura dei cancelli per entrambe le date di Roma è prevista per le ore 16:00 per il prato, mentre per gli altri settori alle ore 17:00. L’apertura della cassa per la vendita e per il ritiro dei biglietti è prevista dalle ore 11.00, in zona Ex-Ostello su Viale delle Olimpiadi, 61. L’inizio del concerto è fissato per le 21.00.

All’ingresso dello stadio verranno effettuati i necessari controlli di sicurezza, anche con metal detector, per verificare che non siano introdotti nella struttura oggetti vietati. Il regolamento è lo stesso già adottato per i concerti precedenti: le limitazioni riguardano sia borse e valigie che oggetti potenzialmente pericolosi, dalle armi alle bottiglie, come indicato per esteso nel regolamento ufficiale.

Per raggiungere lo stadio Olimpico di Roma in auto, da qualsiasi direzione si arrivi, è necessario uscire sul Grande Raccordo Anulare in direzione Flaminia, prendere l’uscita n.5 (Flaminia), quindi seguire le indicazioni per lo stadio (Foro Italico). Per chi si muove coi mezzi pubblici, invece, il modo più efficace per arrivare allo stadio è raggiungere la stazione Termini e da lì prendere la Metropolitana A direzione Battistini e scendere alla fermata Ottaviano, da qui prendere l’autobus n.32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina, oppure scendere alla fermata Flaminio, da qui prendere il tram n.2 e scendere al capolinea di Piazza Mancini.