Con Emma, Elisa, Amoroso ed Ermal Meta alla finale di Amici la sfida alle nuove generazioni: video in Ragazzo Mio di Tenco

L’esibizione di Emma, Elisa, Amoroso ed Ermal Meta alla finale di Amici 2018 che ha incoronato vincitore il cantautore Irama lunedì 11 giugno è stata concepita come un inno motivazionale non solo per i finalisti del programma, ma più in generale per le giovani generazioni che rappresentano il target privilegiato del programma.

A ridosso della conclusione della sfida che ha contrapposto i due cantanti Irama e Carmen per il premio finale, Maria De Filippi ha voluto trasmettere un messaggio motivazionale al pubblico citando il premier canadese Justin Trudeau e il suo discorso fatto ai laureati della University of Ottawa che ha affascinato i giovani di mezzo mondo.

Un discorso accorato e ispirato, che la conduttrice ha letto prima di lasciare il palco ai suoi ospiti.

Dovete concedervi il tempo per capire cosa vi appassiona, per fare errori. Il vostro successo non sarà definito da ciò che avrete preso dal mondo, ma da ciò che avrete dato. Siete la generazione più formata mai esistita. Sono certo che i momenti di apatia non derivano dal disinteresse verso il mondo, ma dalla frustrazione e dal sentimento di impotenza. (…) Avete le capacità e la determinazione necessaria per risolvere ogni problema che si porrà di fronte a voi e a noi. Gli ostacoli saranno grandi, ma non avranno la meglio su una generazione così ambiziosa, brillante e preparata come la vostra. Possiamo far succedere cose importanti. Partite alla scoperta di questo mondo, abbiate fiducia nelle vostre capacità e rendetelo migliore di come lo avete ereditato dai vostri genitori. Le cose difficili sono difficili, come diceva una targa che il mio amico Barack Obama aveva sulla scrivania quando era presidente. Ho fiducia in voi. Andate a fare grandi cose.

L’esibizione dei giurati Emma, Elisa, Amoroso ed Ermal Meta alla finale di Amici insieme ai membri della commissione canto Paola Turci e Giusy Ferreri ha concluso questo momento motivazionale con un’esibizione corale in Ragazzo Mio di Luigi Tenco, scelta per spronare le nuove generazioni a non darsi per vinte di fronte ad un mondo in cui la disillusione è sempre dietro l’angolo.

Ecco il testo del brano e il video della performance.