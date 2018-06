In arrivo Another Mindset per Rainbow Six Siege, record di 35 milioni di utenti

La community di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege ha raggiunto i 35 milioni di giocatori e all’E3 2018 Ubisoft ha annunciato l’intenzione di celebrarla con un documentario. In effetti, considerando i numeri, il famoso sparatutto tattico è riuscito a costruire una community veramente enorme, anche grazie a tutto il supporto che ha ricevuto nel corso degli anni da Ubisoft.

Il documentario su Rainbow Six Siege

In questi anni infatti non sono mai mancati nuovi pacchetti, ma soprattutto Ubisoft ha sempre presto la massima attenzione ai feedback per il miglioramento del netcode e del bilanciamento. Per questo motivo a tutti sembra normalissimo che il gioco sia riuscito a superare i 35 milioni di giocatori registrati nel mondo.

Ancora una volta però Ubisoft ha stupito tutti perché ha voluto celebrare questa grande community con la realizzazione di un documentario dal titolo “Another Mindset” dedicato ai giocatori e a tutta la “struttura sociale” che in questi anni si è creata intorno a Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. In pratica ci sono giocatori standard, professionisti, allenatori, manager e commentatori. Ubisoft ha mostrato un’anteprima del documentario per rendere omaggio ai propri utenti che in questi anni non hanno mai smesso di seguire lo sparatutto tattico.

Another Mindset sarà svelato completamente durante il Major Six di Parigi, che avverrà tra il 13 e il 19 agosto. Recentemente è stata rilasciata la seconda stagione dell’Anno 3 per Rainbow Six Siege, Operazione Para Bellum, ambientata in Italia. Aggiunge due nuovi Operatori, Alibi e Maestro, oltre a una nuova mappa chiamata Villa. Oltre a questo ci sono diversi miglioramenti e fix ai bug. Tra questi ci sono le modifiche apportate a Glaz: l’operatore degli Spetsnaz russi ha visto infatti aumentare la cadenza di fuoco dell’OTS-03, che passa dai precedenti 220 colpi al minuto a 235 proiettili sparati ogni sessanta secondi. Novità anche per le Claymore, con cambiamenti che modificano le strategie tattiche.