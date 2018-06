In arrivo il nuovo singolo di Max Pezzali dopo il progetto del trio con Nek e Renga

Il nuovo singolo di Max Pezzali è finalmente ufficiale. Ancora da scoprire il titolo del brano che porterà in radio a partire dal 15 giugno, ma in molti sono pronti a sperare in La vita con te.

Il brano rappresenta il ritorno a una sola voce dell’artista pavese, ancora impegnato nel progetto del trio con i colleghi Nek e Francesco Renga. Pezzali sarà anche sul palco dei Wind Music Awards del 12 giugno per ritirare il premio ottenuto con il lungo tour che hanno concepito per l’avventura a tre voci avviata con il rilascio del brano Duri da battere.

Max Pezzali è quindi pronto a tornare in solitaria con un nuovo singolo che sarà l’erede naturale di Le canzoni alla radio, con il quale ha affrontato l’estate 2017 e rimanendo protagonista della bella stagione fino al mese di settembre, nel quale ha annunciato il rilascio di Duri da battere.

Il tour con i due colleghi è partito dall’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, nella quale hanno tenuto il primo concerto dell’annata del progetto a tre, con il quale hanno anche rilasciato un disco nel quale hanno voluto racchiudere tutte le emozioni del live portato in tutti i maggiori palasport italiani.

I concerti della sessione invernale si sono conclusi con un grande evento all’Arena di Verona, ma continueranno anche nel corso delle prossime settimane in cui sono pronti a sbarcare al Collisioni Festival di Barolo. Il tour continuerà fino a raggiungere l’amata Sardegna, nella quale terranno l’ultimo concerto del tour in programma per il 27 luglio.

Nei prossimi giorni, Max Pezzali rivelerà il titolo del prossimo singolo in radio che arriverà a partire da venerdì prossimo. Intanto, continua il progetto a tre voci che è destinato a tenerci compagnia per tutta l’estate. Il tour riparte il 30 giugno da Barolo in occasione del Festival Agrirock, per poi concludersi a Cagliari.