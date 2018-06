Mike Shinoda in Italia nel 2018, un concerto a Milano Rocks con i Thirty Seconds To Mars: dettagli e biglietti in prevendita

A distanza di un anno dallo show dei Linkin Park, il ritorno di Mike Shinoda in Italia nel 2018: il cofondatore dei Linkin Park sarà in Italia a settembre con un concerto imperdibile per il suo Post Traumatic Tour!

Rapper, cantautore, polistrumentista e produttore discografico, oltre che membro dei Linkin Park, Mike Shinoda si esibirà a Milano Rocks il prossimo 8 settembre, all’Area Expo – Experience di Milano. Mike Shinoda si esibirà lo stesso giorno in cui è in programma il live dei Thirty Seconds To Mars.

I biglietti per il concerto di Mika Shinoda in Italia nel 2018 con i Thirty Seconds To Mars sono disponibili online sul circuito Ticketone, Ticketmaster e in tutti i punti vendita fisici autorizzati. Sono disponibili solamente biglietti a posto unico in piedi, al prezzo di €57,50, escluse le spese di spedizione.

La line-up del Milano Rocks prende forma giorno dopo giorno, per un Festival che può vantare al momento artisti come Imagine Dragons (6 settembre), The National e Franz Ferdinand (7 settembre), Thirty Seconds To Mars e Mike Shinoda (8 settembre).

Mike Shinoda è stato il cofondatore di una delle band punk-rock più importanti ed influenti al mondo: nel corso della loro carriera, i Linkin Park hanno venduto più di 60 milioni di album e vinto 2 Grammy Awards.

Indimenticabile per tutti i presenti lo scorso anno il grande concerto evento dei Linkin park agli iDays, di fronte ad un pubblico di decine di migliaia di persone. Mike Shinoda dei Linkin Park al Milano Rocks presenterà dal vivo al pubblico il nuovo album da solista Post Traumatic, in arrivo sul mercato internazionale venerdì 15 giugno.

Mike Shinoda è stato protagonista di un omaggio all’amico e collega Chester Bennington, scomparso il 20 luglio dello scorso anno, durante il concerto tributo alla Hollywood Bowl di Los Angeles, davanti a migliaia di persone. Il chitarrista e tastierista della band ha presentato la canzone Looking For An Answer, dedicata a Chester.