Ospiti e scaletta dei Wind Music Awards 2018 il 12 giugno su Rai1 dall’Arena di Verona con Alvaro Soler, Il Volo e molti altri

I Wind Music Awards il 12 giorno sono su Rai1 dall’Arena di Verona. La seconda serata della manifestazione musicale sponsorizzata da Wind va in onda questa sera ma è stata registrata all’Arena di Verona lo scorso 5 giugno.

Il secondo ed ultimo appuntamento – prima del best of con Federico Russo e Marica Pelegrinelli atteso tra due settimane sullo stesso canale – vede sul palco la presenza di alcuni degli artisti più seguiti del momento.

Tra gli internazionali ci saranno Alvaro Soler e Mihail, il resto degli ospiti appartiene al panorama musicale italiano. Ad aprire la serata sarà Francesco Gabbani esibendosi in tre pezzi: Occidentali’s Karma, Tra le granite e le granate, Amen.

Lo seguirà Nek con Unici, Gianna Nannini canterà Fenomenale e Fabri Fibra Fenomeno.

Spazio anche per il trio composto da Nek, Max Pezzali e Francesco Renga. Tra le superospiti italiane è prevista la presenza di Giorgia, Elisa e di Fiorella Mannoia.

Ci sarà il gruppo dei Negramaro e alcuni giovanissimi usciti lo scorso anno dai talent show più seguiti, da X Factor ed Amici di Maria De Filippi: i Maneskin e Riki Marcuzzo.

Il Volo si esibirà in un medley, J-Ax e Fedez presenteranno il nuovo singolo, Italiana, ed Ermal Meta canterà Dall’alba al tramonto.

L’appuntamento con i Wind Music Awards il 12 giugno è su Rai1 alle ore 20.30, con la conduzione di Carlo Conti e di Vanessa Incontrada, in streaming su Rai Play.

Scaletta dei Wind Music Awards il 12 giugno su Rai1:

Francesco Gabbani – Occidentali’s Karma, Tra le granite e le granate, Amen

Nek – Unici

Gianna Nannini – Fenomenale

Fabri Fibra – Fenomeno

Francesco Renga – Guardami amore

Alvaro Soler – La cintura

Giorgia – Oro nero, Scelgo ancora te, Credo, Come neve

Max Pezzali/Nek/Renga – Gli anni, Il mio giorno più bello del mondo, Fatti avanti amore

Fiorella Mannoia – I miei passi

Il Volo – Grande amore, My Way, L’amore si muove

Antonello Venditti – Sara

Elisa – Will We Be Strangers

Negramaro – Fino all’imbrunire, La prima volta

Maneskin – Morirò da re, Chosen

Thegiornalisti – Completamente, Riccione

Fedez & J-Ax – Italiana

Coez – La musica non c’è

Riki – Polaroid, Dolor de cabeza

Mihail – Who You Are

Ermal Meta – Dall’alba al tramonto

Baby K – Voglio ballare con te

Shade – Bene ma non benissimo

Shade e Federica Carta – Irraggiungibile

Federica Carta e La Rua – Sull’orlo di una crisi d’amore