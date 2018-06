Shadowhunters 4 ci sarà? Katherine McNamara spera in un revival dopo la cancellazione

I fan dell’adattamento televisivo dei romanzi di Cassandra Clare sperano ancora di vedere Shadowhunters 4. La serie fantasy è stata cancellata da Freeform dopo solo tre stagioni. Il devastante annuncio ha sconvolto i fan di tutto il mondo che hanno dato il via a una campagna mediatica, sulla scia di quella di Lucifer – che a quanto pare sta iniziando a dare i suoi frutti.

Il mese di maggio è stato cruciale per alcune delle serie tv più amate. Prima la cancellazione di Brooklyn Nine-Nine, salvata dopo neanche due giorni da NBC, e The Expanse, anche quest’ultima acquistata da un altro network, più precisamente la piattaforma Amazon Prime.

Anche la star di Shadowhunters, Katherine McNamara, spera che l’incredibile campagna mediatica dei fan possa portare a qualche risultato. Quella portata avanti dagli appassionati di Lucifer ha, ad esempio, creato un fenomeno mai visto finora. Ospite al Comic-Con di Melbourne – dove erano presenti anche Lauren German e Lesley-Ann Brandt di Lucifer – l’attrice interprete di Clary Fray ha condiviso coi suoi fan le speranze di vedere una quarta stagione.

“Mi piacerebbe! Adoro lo show e mi piacerebbe terminarlo. Magari i vostri messaggi daranno il coraggio e qualcosa accadrà. […] Se gli hashtags fanno la differenza, fantastico. Se non è così, abbiamo dieci altri grandiosi episodi in cantiere. E gireremo il più incredibile finale che abbiate mai visto.”

Al momento neanche Netflix, compagnia che distribuisce la serie a livello internazionale, sembra interessata a produrre Shadowhunters 4. Infatti, nei giorni successivi la cancellazione, l’addetta alla programmazione di Freeform, Karey Burke, ha motivato la decisione dicendo:

“Siamo andati avanti e indietro con loro, ma alla fine non riuscivamo a far funzionare le finanze. Sono riusciti a regalare ai fan ciò che volevano. Mi ricordo quando ero al Comic-Con e vedevo l’entusiasmo per lo show. E pensavo: ‘Questo potrebbe essere il nostro Supernatural.’”

La seconda tranche di episodi della terza stagione andranno in onda nel corso del 2019 con gli ultimi dieci appuntamenti. A questi seguirà un finale di serie della durata di due ore.