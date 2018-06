Calendario Mondiali 2018 e dove vedere in streaming gratis ogni partita: 3 app fondamentali

Molti appassionati sono alla ricerca del calendario Mondiali 2018 e altrettanti si stanno ancora chiedendo come vedere in streaming e gratis ogni partita del Campionato di calcio di Russia in apertura domani 14 maggio. Consigliamo vivamente ai nostri lettori di non perdersi 3 applicazioni fondamentali sul proprio smartphone, non solo per guardare live i match ma pure per non perdersi alcun dettaglio sulle sfide, le squadre e i giocatori.

App ufficiale alla quale attingere senza dubbio per il calendario Mondiali 2018 è quella ufficiale della Fifa World Cup con la quale sarà possibile, senza alcun dubbio, tenere sotto controllo gli orari di ogni sfida, i risultati delle partite, guardare gli highlights, tutto naturalmente in tempio reale. Unico grande difetto dell’applicazione nella sua versione per iPhone e per Android la non traduzione dei contenuti in italiano: di certo saprete cavarvela con l’inglese e come d’altronde pretendere diversamente con la nostra Nazionale fuori dalla competizione di questa estate.

Dopo aver dato info su come consultare il calendario Mondiali 2018, ecco invece come guardare in streaming e gratis ogni partita da computer, ma pure da smartphone e tablet iOS e Android. Come oramai in molti sanno è Mediaset ad essersi accaparrata i diritti di tutto il Campionato del mondo. Lo strumento utile per guardare live ogni partita è dunque Meduiaset on demand: allo specififco indirizzo i nostri lettori ritroveranno i collegamenti alle app utili su iTunes e Play Store per non perdersi, appunto, alcun match ma pure repliche e programmi sportivi di approfondimento e analisi della World Fifa Cup.

In ultima battuta seppur non ufficiale e non utile per guardare lo streaming dei Mondiali 2018, segnaliamo anche la già molto nota app OneFootball, sia sempre per iPhone che per Android. Questa è tradotta in italiano e permetterà di restare sempre aggiornati sulle sfide sempre in tempo reale con tutti gli approfondimenti del caso.