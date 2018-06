Bianca Atzei tra gli ospiti dell’ultima puntata di Vuoi Scommettere? prima di Risparmio un sogno

Bianca Atzei tra gli ospiti dell’ultima puntata di Vuoi Scommettere? con la conduzione di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti.

L’artista di origini sarde sarà tra le protagoniste dell’ultimo appuntamento con il programma di Canale5 nel quale ha debuttato Aurora Ramazzotti alla conduzione in prima serata, in affiancamento a sua madre che ha brillato per la prova resa durante il Festival di Sanremo 2018 condotto con Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino.

Quinto ed ultimo appuntamento con Vuoi Scommettere? lo show condotto da Michelle Hunziker e da sua figlia Aurora Ramazzotti stasera giovedì 14 giugno 2018 alle 21:25 su Canale 5. Con Bianca Atzei, pronta per il rilascio di Risparmio un sogno scritto da Ultimo, anche tanti altri nomi del mondo della tv e dello spettacolo.

Tra questi Simona Ventura, reduce dall’esperienza come giurata esterna di Amici di Maria De Filippi, ma anche Nino Formicola, che ha appena vinto l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi alla quale ha partecipato anche Bianca Atzei, arrivando fino alla finale e a un soffio dalla prima posizione.

E ancora Iva Zanicchi, ormai volto noto di molti programmi televisivi, oltre ad Alvin, Katia Follesa, Mago Forest e Vittorio Brumotti. Come di consueto, i 7 scommettitori decideranno se dare fiducia a coloro che decideranno di di dare l’assalto al montepremi di puntata mettendo in pratica uno dei loro talenti, per i quali si sentono davvero speciali.

Come di consueto, la scommessa migliore sarà votata dal pubblico in studio che si impegnerà a scegliere quale tra le prove sia risultata la migliore proposta. Il migliore si aggiudicherà il montepremi di puntata, fissato in 10000 euro in gettoni d’oro.

La conduttrice annuncerà anche della scommessa riuscita con i 4 maggiori leader politici, che si sono impegnati a portare in Parlamento la proposta di legge Codice Rosso, con la quale si cercherà di smuovere il decorso delle denunce per violenza sulle donne.