Scaletta di Paolo Conte a Roma, doppio concerto alle Terme di Caracalla 14 e 15 giugno: ultimi biglietti disponibili su TicketOne

Paolo Conte a Roma è atteso per un doppio concerto questa sera e domani. Giovedì 14 e venerdì 15 giugno, il cantautore sarà in concerto alle Terme di Caracalla di Roma per due degli eventi attesi in Italia nel 2018.

Dopo le due tappe del tour a Roma, Paolo Conte è atteso in autunno a Milano e a Bologna. Il 12 e il 13 novembre si esibirà al Teatro degli Arcimboldi di Milano e il giorno 11 novembre a Bologna al Teatro EuropAuditorium. I biglietti per i concerti autunnali in Italia sono disponibili in prevendita su TicketOne, online e nei punti vendita fisici dislocati in tutta la penisola.

Sono ancora disponibili in prevendita, inoltre, alcuni dei biglietti per le date del tour attese questa sera e domani nell’antica cornice delle Terme di Caracalla.

Paolo Conte a Roma festeggia i 50 anni di successo del brano Azzurro, uno dei pezzi che hanno fato la storia della musica italiana ed internazionale. Il brano, interpretato da Adriano Celentano, ha riscosso un enorme successo in Italia e all’estero consentendo a Paolo Conte di raggiungere un folto pubblico nella penisola e nel resto del mondo.

Ad ottobre è stato rilasciato l’album Zazzarazàz – Uno Spettacolo D’arte Varia, un disco che ripercorre la carriera di Paolo Conte attraverso le migliori canzoni del suo repertorio. L’album è un Best of con brani editi e una selezione di brani live oltre ad un disco con le interpretazioni di canzoni di importanti personaggi di rilievo nel mondo della musica e dell spettacolo come Roberto Benigni, Enzo Jannacci, Francesco De Gregori e Lucio Dalla, Miriam Makeba e Dizzy Gillespie e molti altri.

Il progetto discografico include anche il brano inedito Per Te.

Di seguito la scaletta dei concerti di Paolo Conte in Italia nel 2017, che potrebbe essere completamente stravolta nelle due serate romane.

SCALETTA

Ratafià

Sotto le stelle del jazz

Come di

Alle prese con una verde milonga

Snob

Recitando

Dancing

Gioco d’azzardo

Gli impermeabili

Madeleine

Via con me

Max

Diavolo rosso

Le Chic et le charme

Tropical

Via con me

Di seguito i prezzi dei biglietti in prevendita, disponibili in quattro settori:

Poltronissima: € 126,50

Settore A: € 103,50

Settore B: € 86,25

Settore C: € 57,50

Settore D: € 40,25