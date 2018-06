Il Live On Tour di Harry Styles in Pennsylvania per la prima volta in uno stadio da solista, il cantante: “Mi avete cambiato la vita” (video)

Harry Styles in Pennsylvania per una nuova ed importate tappa del suo Live On Tour 2018. Il cantante inglese, giovedì 14 giugno si è esibito per la prima volta da solista in uno stadio, l’Hersheypark Stadium di Hershey in Pennsylvania.

Davanti agli occhi di 30 mila persone, il cantante ventiquattrenne ha affrontato forse uno dei palchi più importanti del suo lungo tour internazionale, che da questa primavera lo sta portando in giro per il mondo a calcare le arene e i palazzetti.

Si è trattato del primo stadio per il cantante ora solista dopo gli One Direction: a solo un anno di distanza dalla pubblicazione del primo album omonimo, Harry Styles ha avuto il privilegio di intrattenere oltre 30mila persone allo stadio di Hershey. Infatti, non calcava il palco di uno stadio sin dal Where We Are Tour degli One Direction (2014-2015) che peraltro fece tappa allo stadio San Siro di Milano per due eventi sold out.

Il cantante non ha celato l’emozione e durante la serata ha rivolto al pubblico i suoi ringraziamenti più sentiti, per tutto l’affetto che gli hanno donato da un anno a questa parte.

“Grazie a tutti per essere venuti qui stasera. Queste cose non accadono molto spesso a persone come me. Mi avete cambiato la vita. Ad ognuno di voi, qui davanti e là dietro e sulle tribune.. grazie! Sono fortunato ad esibirmi di fronte a tanti ragazzi e ragazze così forti. Felice mese del Pride!“.

Prossimamente, Harry si esibirà anche al Madison Square Garden per due concerti sold out: i due eventi a New York sono tra i più attesi della stagione. Anche in questo caso, l’ultima volta che Harry si esibì al MSG di New York fu con gli One Direction: la band calcò il palco durante il Take Me Home Tour tra il 2012 e il 2013.