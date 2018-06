Dalla Russia uno spettacolare dancemob per Lady Gaga con 10 anni di successi, coreografie e outfit (video)

Mentre la Russia è sotto gli occhi di tutti perché ospita la Coppa del Mondo 2018, i Little Monster russi hanno pensato di attirare l’attenzione con un mega dancemob per Lady Gaga in onore dei suoi dieci anni di carriera, che ricorrono proprio nel 2018.

Per l’occasione, un gruppo di ballerini ha realizzato un video di quasi dieci minuti per rendono omaggio alla popstar di origini italoamericane, ripescando alcuni dei suoi brani più celebri e riproducendo le coreografie presenti nei suoi iconici videoclip.

Un’operazione non semplice, visto che il flashmob coinvolge decine di ballerini (evidentemente professionisti) che non solo hanno realizzato le coreografie dei video relativi ai brani scelti per l’iniziativa, ma hanno indossato anche costumi appositi che richiamano quelli utilizzati da Gaga soprattutto durante i primi anni di carriera, quando l’estro creativo della popstar faceva del look un elemento imprescindibile.

Il flashmob è stato realizzato in due centri commerciali, tra i punti più frequentati di Mosca e San Pietroburgo: un’elaborata coreografia anima il medley composto da canzoni dall’ultimo album Joanne come A-Yo e Dancin’ in circles, brani d’annata come Bloody Mary, passando per hit di qualche anno fa come Alejandro e l’inno Born This Way, fino all’ultimo singolo The Cure e l’immancabile Bad Romance scelta per il gran finale della performance.

I ballerini sono stati diretti dai coreografi Eugene Stetciuk e Dmitrii Rogozhnikov, che hanno invitato il pubblico a diffondere questo “dancemob” organizzato per “celebrare l’era Joanne di Lady Gaga e tutti i 10 anni della sua sorprendente carriera musicale” affinché arrivi all’attenzione della popstar: “Creato dai Little Monsters di Mosca e San Pietroburgo, in Russia. Cari Little Monsters, per favore, aiutateci a diffondere questo video attraverso Twitter, Instagram e Facebook. Speriamo che Gaga lo veda! Grazie in anticipo!” è il messaggio che accompagna la clip su Youtube.

Ecco la scaletta del flashmob per Lady Gaga e il video della performance.