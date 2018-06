Nuovo concerto di Maluma in Italia nel 2018, si aggiunge una data al FAME Tour: biglietti in prevendita

La nuova star del pop latino sarà nel nostro Paese anche con una data siciliana: si aggiunge un nuovo concerto di Maluma in Italia nel 2018 al calendario del FAME Tour, lo show internazionale con cui il ventitreenne sta presentando i brani dell’ultimo omonimo album in studio.

L’acronimo F.A.M.E sta per Faith (fede), Alma (anima), Música e Esencia (essenza) e dà il titolo al terzo album in carriera di Maluma, rilasciato il 18 Maggio scorso, oltre che al relativo tour iniziato negli Stati Uniti il 23 marzo. La star da 29 dischi di platino negli Stati Uniti con Felices Los 4, protagonista di duetti di enorme successo in classifica come Chantaje e Clandestino incisi con Shakira, approderà il 30 giugno in Europa con la data di Bucarest, per poi esibirsi nei mesi successivi nelle principali città del Continente.

Stando a quanto riporta il sito ufficiale dell’artista, tra gli eventi in programma nella tranche estiva del tour di Maluma (al secolo Juan Luis Londoño Arias) ci sarà anche una data in Sicilia, prevista l’11 settembre al Pal Art Hotel di Acireale, in provincia di Catania.

I biglietti per il concerto siciliano non sono ancora disponibili ma dovrebbero essere in prevendita su TicketOne e Go2 a partire dal 25 giugno. Sul sito ufficiale di Maluma è già possibile acquistare un pacchetto per il Meet & Greet con l’artista per la tappa siciliana, che consentirà ai fan l’ingresso anticipato al concerto, un giro nel backstage, le classiche foto con l’artista e una serie di gadget ufficiali del tour in regalo.

Quella siciliana, che diventa di fatto la prima data italiana di Maluma per il 2018 dopo i concerti dello scorso anno, va ad aggiungersi alle altre date del tour previste nell’autunno di quest’anno, già annunciate da mesi.