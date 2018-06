Anche Francesco Renga e Max Pezzali a La notte dei gemelli a Bagnolo Mella: info biglietti in prevendita

Anche Francesco Renga e Max Pezzali a La notte dei gemelli a Bagnolo Mella. I due artisti compaiono tra gli ospiti dell’evento dedicato a Giuseppe e Giampietro Cazzago, in programma in Piazza della Resistenza nella serata del 21 giugno.

Tanti i nomi della musica italiana che si stringeranno alla mamma Wanda Vignoni per un ricordo speciale dei due fratelli, che hanno lasciato questo mondo troppo presto ma che hanno comunque lasciato il loro segno indelebile.

Tra gli artisti coinvolti nello spettacolo, al quale parteciperanno a titolo gratuito, compaiono i nomi di Ornella Vanoni, Alberto Fortis, e ancora Rossana Casale, Alan Farrington, Piero Cassano, Giorgio Vanni, Sissy e Betty Vittori.

I biglietti per assistere al concerto sono in prevendita presso il cinema teatro Pio XI, tutti i giorni, dalle 15 alle 17. Il tagliando d’ingresso, distribuito al costo di 5 euro, andrà a coprire i costi dell’organizzazione ma non il cachet degli artisti che parteciperanno all’evento gratuitamente.

Francesco Renga e Max Pezzali saranno quindi sul palco dell’evento prima di tornare in tour con il progetto del trio, nel quale è coinvolto anche Nek. I tre saranno a Barolo il prossimo 30 giugno, con concerti che proseguiranno fino alla fine del mese di luglio con il live alla Fiera di Cagliari. Tra le date intermedie anche Soverato e Termoli, nella quale terranno un concerto il 21 di luglio. I tre hanno appena ritirato il Wind Music Award ottenuto per il tour che hanno avviato il 20 gennaio scorso all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna.

L'appuntamento con Bagnolo Mella e la presenza di Francesco Renga e Max Pezzali è quindi fissato per il 21 giugno in Piazza della Resistenza, per il ricordo in musica dei Fratelli Cazzago.