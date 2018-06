Justin Bieber e Dj Khaled a lavoro su nuova musica: le prime indiscrezioni verso un album di inediti

Justin Bieber e Dj Khaled a lavoro insieme. Sembravano essere solo voci prive di fondamento quelle intorno al nuovo presunto singolo di Justin Bieber ma è bastato qualche scatto ad incentivarle e a confermarle.

La nuova canzone di Justin Bieber potrebbe arrivare molto presto ed in collaborazione con il celebre Dj Khaled. Justin Bieber e Dj Khaled sono stati fotografati insieme nelle scorse ore, in America, a lavoro su nuova musica.

Justin Bieber e Dj Khaled appaiono in alcuni scatti in studio di registrazione ma la conferma ufficiale del nuovo lavoro su altra musica è giunta dall’account Instagram ufficiale di Dj Khaled il quale ha confermato di essere a lavoro con Bieber su alcune canzoni.

Il futuro delle canzoni sembra essere la rotazione radiofonica in tutto il mondo. I pezzi potrebbero essere tra i prossimi singoli rilasciati da Justin Bieber ed uno di questi potrebbe vedere la luce addirittura per l’estate. Non ci sono conferme, infatti, a proposito dei nuovi progetti musicali del cantante americano né sono giunte indiscrezioni sui piani estivi dell’artista.

Dopo i gossip che lo vedono saltare da un colpo di fulmine all’altro, con lo scheletro di Selena Gomez nell’armadio pronto a governare nuovamente le sue conquiste amorose, Justin Bieber sembra voler tornare a rilasciare qualche canzone di successo a ridosso del periodo più caldo dell’anno.

Parlare di nuovo disco di inediti potrebbe essere prematuro. Ciò che emerge al momento in rete è la certezza dell’avvio dei lavori in studio di registrazione di Justin Bieber che, per qualche pezzo, ha richiesto il supporto musicale di Dj Khaled.

Il brano dell’estate 2018 potrebbe dunque essere all’orizzonte e portare la firma di due degli artisti più apprezzati del pianeta per un successo travolgente al quale Bieber abitua il mondo da sempre.

In attesa di conferme ufficiali, non ci resta che sperare in altre notizie!