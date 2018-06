Migliori app Maturità 2018: matematica, latino, fisica e lingue straniere

Oggi 20 giugno ha avuto inizio la Maturità 2018: tranquilli, anche se il più dovrebbe essere già stato fatto, non siete fuori tempo massimo per perfezionare la vostra preparazione. La tecnologia spesso e volentieri corre in nostro soccorso, soprattutto quando si tratta di scaricare le applicazioni giuste. Vogliamo consigliarvene qualcuna, ognuna dedicata ad una materia specifica. Partiamo da ‘Photomath‘: inquadrando una qualsiasi espressione matematica, il programma la risolverà, dandovi delle istruzioni passo passo sui passaggi da eseguire. Potrebbe tornarvi utile per raffrontare i risultati che avete nel frattempo ottenuto.

Se il latino non è il vostro forte, potreste scaricare ‘Latinux‘: beninteso, non sarà come avere dalla vostra parte un insegnante che si occuperà di fare le versioni al posto vostro, ma si rivelerà molto prezioso (dizionario reversibile dall’italiano, 18 mila esercizi svolti e riepilogo dettagliato dei principali autori). A darvi problemi è la fisica? Ci pensa ‘Pocket Physics‘, che però è sviluppata in lingua inglese (ciò non toglie sia piena zeppa di formule importanti, nonché di schemi contenenti i concetti fondamentali). Tra le migliori app per la Maturità 2018 si annovera anche ‘Duolingo‘ (la conoscono tutti, è tra le app a sfondo linguistico più scaricate al mondo), che vi guiderà in modo interattivo nell’apprendimento delle lingue straniere, tra l’altro divertendovi (scusate se è poco).

I programmi che vi abbiamo qui suggerito non risolveranno tutti i vostri problemi (bisogna che abbiate studiato per superare a pieni voti gli esami, ed infatti non nutriamo dubbi sulla vostra preparazione), ma rappresentano comunque un buon supporto al fine di perfezionare il bagaglio dei contenuti appresi (se non altro per verificare il vostro livello di conoscenza). Non ci vengono in mente altri titoli da aggiungere alle migliori app per la Maturità 2018: dovessero venirne a voi, diteci pure :)