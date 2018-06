Piero Barone de Il Volo affronta la maturità, il cantante torna sui banchi di scuola

Piero Barone de Il Volo alle prese con gli esami di maturità. Il cantante del trio pop lirico de Il Volo è tornato sui banchi di scuola per ottenere il diploma di maturità.

A dare la notizia è il quotidiano La Sicilia che specifica che il cantante “siederà tra i banchi dell’istituto tecnico commerciale “Federico II” di Naro per la prova d’italiano” questa mattina. La prova di Piero Barone dovrebbe ormai essere quasi conclusa per oggi, l’obiettivo è però quello di dimostrare la sua preparazione in ognuna delle singole prove scritte e poi nella prova orale: il colloquio finale.

Piero Barone de Il Volo ha ormai 25 anni ma ha deciso di tornare a studiare per finire gli studi superiori intrapresi dopo la licenza media. A causa delle esperienze in giro per il mondo e della tournée mondiale che lo ha visto protagonista con Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, Piero Barone è stato costretto ad accantonare la scuola.

L’artista ha deciso oggi di affrontare i temuti esami di maturità dopo aver studiare da privatista per prepararsi al meglio.

L’obiettivo dell’esame di stato è quello di conseguire il diploma di maturità in Amministrazione, Finanza e Marketing presso l’istituto tecnico commerciale “Federico II” di Naro, la sua città Natale che lo vede tornare sui banchi di scuola dopo un lungo percorso musicale in Italia e all’estero

Piero Barone de Il Volo si unisce quindi ai colleghi maturandi di ogni scuola di grado secondario nel sostenere le prove di stato. Nel suo caso, però, l’esame culminerà in una impegnativa tournée estiva con Il Volo e non in una vacanza liberatoria.

Dopo la partecipazione a Radio Italia Live – Il Concerto in Piazza Duomo a Milano, Il Volo terrà alcuni concerti in Italia in estate.