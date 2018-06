Alessandro Borghese e 4 Ristoranti Estate riparte dall’Umbria: location e anticipazioni 21 giugno

Si torna a parlare di cucina al giovedì sera su Sky Uno a partire da oggi, 21 giugno, con il ritorno di Alessandro Borghese e 4 Ristoranti nella sua versione estiva. Dopo il successo delle prime puntate, l’edizione dedicata alla bella stagione tra lidi, spiaggia e lago, torna in onda nel prime time a partire dalle 21.15 per la gioia dei patiti del genere.

Alla guida del programma rimane Alessandro Borghese, il famoso chef noto anche per i suoi programmi Sky e su Tv8, Cuochi d’Italia, che ha saputo ritagliarsi una fetta importante di pubblico. Il format del programma non cambia e ancora una volta Borghese porterà il pubblico alla ricerca dei migliori ristoranti d’Italia tra realtà culinarie locali diverse, dal nord al sud Italia, comprese le isole e, in particolare, la Sardegna.

Saranno sei le nuove sfide di questa stagione e nella prima puntata di oggi, 21 giugno, si partirà dall’Umbria alla ricerca della migliore enoteca gastronomica della regione. A caccia del miglior locale ci saranno quattro ristoratori che visiteranno i locali degli avversari per valutarne location, menù, servizio e conto dando ad ogni voce un voto da 1 a 10. Toccherà poi ad Alessandro Borghese confermare o ribaltare il risultato con i suoi voti.

A contendersi il titolo saranno due donne e due uomini. Da una parte ci sarà Barbara che, con i genitori e la sorella, gestisce il ristorante enoteca L’Alchimista, a Montefalco, locale su due livelli uno dedicato al ristorante e uno all’enoteca; il locale rivale sarà l’Osteria Dodici Rondini di Damiano, locale al primo piano di un palazzo che si affaccia direttamente su Piazza XX Settembre a Foligno; Francesca è titolare del ristorante Nadir a Perugia, attività di famiglia ed ex convento, sotto allo storico cinema d’essai Zenith; chiude il poker Filippo, titolare e responsabile di sala del Civico 25, ristorante piccolo e colorato, provvisto di un soppalco, buona musica e vino. Chi vincerà?