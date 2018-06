Fedez e Chiara Ferragni “promessi sposi” sul lago di Como: le prove generali in vista delle nozze a settembre (foto)

Anche Fedez e Chiara Ferragni tra gli ospiti del matrimonio dei designer campani Domenico Iovine e Vincenzo Sabatino. I due si sono sposati giovedì 21 giugno con una cerimonia galante sul lago di Como.

Numerosi i vip accorsi, tra cui il rapper e la blogger di moda, oltre che la damigella d’onore Gilda Ambrosio e il testimone Stefano De Martino, molto amico della coppia di sposi. De Martino ha partecipato all’evento insieme al figlio Santiago, e verso tarda notte, ha raggiunto la cerimonia anche Belen Rodriguez.

Fedez e Chiara Ferragni hanno partecipato sia alla cerimonia e allo scambio dei voti, che alla festa serale in riva al lago, con tanta musica, cocktail e fuochi d’artificio che hanno illuminato la serata.

Una sorte di prova generale per Fedez e Chiara, che convoleranno a nozze a breve: da “promessi sposi” sul lago di Como, i due hanno in programma una grande cerimonia indimenticabile che si terrà a Noto, probabilmente l’1 settembre, a più di una anno dalla romantica proposta di Fedez all’Arena di Verona. Anche in quell’occasione, non mancheranno fuochi d’artificio, ruote panoramiche, musica fino a tarda notte, balli e costumi stravaganti, considerando che il matrimonio sarà a tema Coachella Festival.

Il vescovo di Noto ha di recente fatto sapere che non v’è alcuna prenotazione per la Cattedrale della cittadina, dunque si è fatta strada l’ipotesi che Fedez e Chiara Ferragni si sposino con il rito civile. Seguirà poi un ricevimento nella lussuosa masseria Dimora delle Balze, che rappresenta il mood rustico della Sicilia e della campagna.

La masseria sorge in una location tipicamente campagnola ed agreste e, stando a quanto si vocifera sul web negli ultimi giorni, avrebbe già registrato il tutto esaurito per le camere nella settimana tra la fine di agosto e l’inizio di settembre: per dirla alla Fedez e J-Ax, il matrimonio è già tutto sold out! Proprio presso la Dimora delle Balze, dovrebbe tenersi la cerimonia a rito civile che unirà in matrimonio Fedez e Chiara.

