Perché Canale 5 HD non si vede neanche dopo la sintonizzazione? Guida alla ricerca manuale

Ritorniamo su un argomento scottante: come mai Canale 5 HD non si vede neanche dopo la sintonizzazione automatica del televisore? In questo periodo in cui i canali Mediaset stanno trasmettendo le partite di calcio dei Mondiali di Russia 2018, la visione in alta definizione della rete è a dir poco fondamentale. Come fare dunque per ripristinarla?

Del perché Canale 5 non si vede abbiamo già fornito un primo approfondimento ad inizio giugno. In particolare , la spiegazione al fenomeno è la seguente: il canale è stato riconfigurato nel Mux Mediaset 3 e come conseguenza non risulta più visibile appunto nella stessa posizione manuale. Proprio qualche giorno fa avevamo consigliato ai nostri lettori una risintonizzazione automatica di tutte le reti ma visto che in molti ci hanno segnalato come la semplice procedura non abbia funzionato a dovere, ecco che possiamo invece riportare un’ulteriore soluzione al problema.

Come sottolinea pure il sito specializzato Digitaleterrestrefacile proprio per superare l’anomalia, oltre alla risintonizzazione automatica, potrebbe essere utile la ricerca manuale della rete. Se canale 5 non si vede dovranno in sostanza essere rispettati i seguenti parametri: per quasi tutte le zone servite del nostro paese, ecco che andrà indicata la frequenza 38 UHF (610 MHz) nelle impostazioni del televisione e dunque del decoder. Rispetto a questo valore univoco, ci sono degli opportuni distinguo: in Sardegna in particolare bisognerà inserire al contrario la frequenza 28 UHF (538 Mhz). Ancora per l’altra isola maggiore ovvero la Sicilia, ecco la frequenza indicativa sarà invece 24 UHF (498 Mhz): l’univa eccezione in quest’ultima regione sarà Messina.

Canale 5 non si vede neanche dopo l’intervento con ricerca manuale? A questo punto l’intervento non potrà che essere di tipo hardware e magari prevedere la consulenza di un’antennista per il potenziamento del segnale. Chiaro infine come il problema risieda pure in un’adeguata copertura di segnale da parte di Mediaset che potrebbe lasciare fuori alcune piccole zone periferiche.