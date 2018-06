La parola fine ad Oreo su Huawei P9, P9 Plus e P9 Lite: l’aggiornamento secondo Huawei Italia

Non c’è da stupirsi purtroppo ma Oreo su Huawei P9, P9 Plus e P9 Lite non arriverà mai. Il mancato aggiornamento era stato già discusso in più occasione ma finora non aveva preso la parola proprio Huawei Italia che al contrario (in queste ore) ha fugato ogni dubbio sul futuro del dispositivo, lasciando solo un live barlume di speranza e pure alquanto flebile.

Sulla questione aggiornamento Oreo su Huawei P9 (per tutta la serie insomma) eravamo tornati solo qualche giorno fa, riportando il riscontro del tutto negativo della divisione britannica del brand. Da quell’episodio, è chiaro, non ci saremmo poi aspettati una politica di adeguamento software diversa entro i nostri confini ma sulla questione è giusto comunque tornare proprio per la presa di posizione dell’azienda per il mercato italiano, espressa in due specifici tweet presenti a fine articolo e freschissimi di pubblicazione.

Non serve certo interpretare il cinguettio incriminato: l’aggiornamento Oreo su Huawei P9 Plus non è previsto e trattandosi del top di gamma della generazione 2016, ecco che la decisione a cascata riguarda il Huawei P9 e ancora di più il Huawei P9 Lite. Naturalmente non potendo contare su Android 8.0, ecco che sembrerebbe essere negata al device anche l’interfaccia software EMUI 8.0. Come nel caso del promotore della richiesta sul social network, chiaro come ci sia malcontento per la decisione tra tutti coloro che non potranno beneficiare di un nuovo importante rilascio. L’ultimo feedback a tal proposito della divisione italiana sulla possibilità che in futuro cambino le cose, non è da considerarsi certo sibillino. Pensiamo piuttosto che il tentativo del team di supporto su Twitter sia stato piuttosto quello di placare gli animi.

Più che delusi dalla scelta dell’azienda cinese? La politica degli update con Android per qualsiasi produttore difficilmente prevede rilasci software di rilievo dopo i due anni di anzianità device. Diciamo dunque che pure il brand si è adattato allo standard.

@mauimest ci spiace ma al momento non sono previsti aggiornamenti per questo modello — Huawei Mobile Italia (@HuaweiMobileIT) June 26, 2018