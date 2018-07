Un anno di concerti di Ligabue nel 2019 dopo il Nastro d’Argento per Made in Italy: l’annuncio

Ci attendono un anno di concerti di Ligabue nel 2019. L’artista di Made in Italy si è raccontato al Collisioni Festival di Barolo, nel quale ha ricevuto un premio per il film che ha portato nelle sale a partire dal mese di gennaio.

Un anno pieno di concerti, è stato il commento di Ligabue durante l’intervista tenuta al Festival Agrirock aperto il 29 giugno scorso dall’ultimo concerto degli Elio e le storie tese. Ancora da capire se sia in programma un nuovo disco oppure se questo sia inquadrato come un tour celebrativo e senza nuovi pezzi da inserire.

Gli ultimi concerti live di Ligabue risalgono al 2017, quando ha portato sul palco la musica di Made in Italy. Contemporaneamente, l’artista ha terminato di girare la pellicola per la quale ha chiamato a raccolta Stefano Accorsi e Kasia Smutniak come protagonisti.

Il concept album è invece arrivato qualche mese prima del tour con G come giungla scelto come singolo apripista del disco che ha rilasciato a fine del 2016. I concerti sono partiti immediatamente dopo il rilascio del disco ma si sono interrotti a causa dei problemi di salute che hanno colpito l’artista. Nei mesi di stop, Ligabue si è quindi dedicato alle riprese di Made in Italy che ha portato sul grande schermo nel mese di gennaio con Stefano Accorsi, che aveva già diretto in Radiofreccia.

Ligabue potrebbe quindi presto tornare a suonare negli stadi dopo la sessione nei palasport che ha dedicato a Made in Italy. In questi giorni, l’artista è stato impegnato a Benevento per la consegna dei Nastri d’Argento che ha conquistato per il soggetto del film appena portato al cinema. Più dettagliate notizie saranno rilasciate sui canali ufficiali dedicati all’artista, che ha già annunciato di avere in mente una lunga annata di concerti per il 2019 che potrebbe toccare anche gli stadi.