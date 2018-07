Battibecco social tra Fedez e Costantino Della Gherardesca per Chiara Ferragni: “Trovati un hobby”

Il battibecco social tra Fedez e Costantino Della Gherardesca ha infuocato una domenica qualunque di agosto, nella quale Chiara Ferragni ha trascorso del tempo con le sue amiche per l’addio al nubilato in quel di Ibiza, ampiamente criticato e rilanciato con l’hashtag #BodyShamingIsForLovers.

Costantino Della Gherardesca si è quindi lasciato andare a un tweet non troppo elegante e indirizzato alla futura signora Lucia, nel quale ha esposto alcuni dei suoi dubbi in merito alla coppia che presto convolerà a giuste nozze presso la Basilica di Noto in Sicilia.

“Non credo che Chiara Ferragni abbia sofferto durante il parto. Così come non credo che abbia goduto durante il concepimento”

Accortosi della gaffe, il conduttore ha cancellato il contenuto che è stato prontamente captato da Fedez, che ne ha pubblicato lo screenshot con tanto di risposta per Costantino Della Gherardesca.

“Puoi sempre chiederglielo se le tue notti sono turbate da questo dilemma. Ma trovarsi un hobby adatto ad una persona della tua età? Che ne so i francobolli…Sei proprio un signore”.

Non si fa attendere la risposta, che arriva ancora una volta sui social.

“Trovo la Ferragni modernissima, post-sentimentale, degna di un’ analisi di Hiyo Steyerl e sono il suo fan numero 1. L’ assenza di emozioni per me é una virtù estremamente contemporanea. Non fraintendere @Fedez !!! Fedez!!!

Non capisco perché non riesco ad offendermi sui social network. Eppure mi becco un sacco di insulti. Non vorrei che questo menefreghismo, alla lunga, facesse ingrassare”.

Non è la prima volta che Costantino Della Gherardesca si sente di parlare del rapper milanese, definendolo un artista per bambine dopo che lo stesso lo aveva apostrofato con il soprannome di Prostatino. In questo caso, non ci sono state repliche da parte del rapper che nelle prossime settimane convolerà a giuste nozze con la fashion blogger di Cremona.