Beyoncé torna in Italia in vacanza e dopo il Colosseo sceglie Netflix per il nuovo visual album?

Sono passati pochi giorni dalla doppietta italiana dell’On The Run Tour II ma i Carter sono di nuovo qui: Beyoncé torna in Italia in vacanza, avvistata sia sulla costiera Amalfitana (quest’ultima meta abituale per lei e Jay-Z) che in Sicilia per concedersi qualche giorno di relax al termine della tranche europea del tour congiunto.

Dopo le date del 6 e 8 luglio a Milano e Roma e le date francesi con cui si è concluso il tour in Europa, Beyoncé torna in Italia come accade abitualmente quasi ogni anno per le vacanze estive: spesso predilige il golfo di Napoli restando a largo di Capri, ma stavolta si è spinta fino a Panarea insieme a Jay-Z e ai loro tre figli.

Intanto non rinuncia a fare progetti per il futuro. Secondo il Sun, Queen Bey “ha già completato gran parte del suo settimo disco da solista, poche settimane dopo la deludente accoglienza di Everything Is Love, la sua uscita congiunta con il marito Jay-Z“. Il successore di Lemonade, ultimo visual album di Beyoncé, sarebbe dunque alle porte.

Secondo una fonte vicina alla cantante, la diva di Houston vuole che il nuovo album “sia ancora più rivoluzionario e visivamente impressionante di Lemonade, motivo per cui sta cercando luoghi che sorprenderanno davvero le persone“. Tra questi c’è il Colosseo, per il quale Beyoncé aveva fatto richiesta al comune di Roma come location per uno dei video relativi al nuovo progetto, dovendo però rinunciarvi (almeno per ora, in attesa di una rinnovata disponibilità da parte dell’amministrazione capitolina) per dare precedenza alle riprese in quello stesso anfiteatro del nuovo programma di Alberto Angela.

Ma c’è dell’altro: se Lemonade fu presentato in anteprima esclusiva su HBO, il prossimo album potrebbe sbarcare su Netflix. “Il suo team è ora in trattative con Netflix per presentare in anteprima il progetto, che lo diffonderebbe presso un pubblico enorme – spiega il Sun – Offrirono una somma a sette cifre anche per Lemonade, ma gli obblighi contrattuali con HBO e Tidal non lo resero possibile. Ma sono disposti a pagare il massimo questa volta perché Beyoncé ha ancora un enorme potere di attrazione“.

Beyoncé e Jay-Z hanno concluso martedì il loro tour europeo di 18 date a Nizza, in Francia, e daranno il via alla serie di date americane la prossima settimana. I due hanno festeggiato la chiusura della prima parte dell’On The Run Tour II al ristorante La Petite Maison, dove hanno cenato con la madre Tina Knowles e il frontman degli U2 Bono (anche lui precedentemente in vacanza in Italia sulla costiera Amalfitana).