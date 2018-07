Problemi con buoni pasto Qui Ticket e rimborso possibile? Cosa fare

Torniamo a parlare della questione buoni pasto Qui Ticket e del possibile rimborso dei tagliandi non utilizzabili perché non più accettati nei negozi come nei ristoranti e da altri esercenti. I dipendenti pubblici che hanno questi voucher divenuti ormai carta straccia come devono comportarsi per vedersi tutelati in un diritto previsto dal loro contratto di lavoro?

Dell’insolvenza della società genovese Qui Ticket abbiamo già parlato ad inizio settimana, specificando come sia stata la stessa Consip a risolvere il contratto di fornitura per le amministrazioni pubbliche dei buoni pasto appunto nelle regioni Lombardia, Lazio, Piemonte ma pure Liguria e Valle d’Aosta. Il credito insoluto maturato da molti negozianti da mesi nei confronti della società vincitrice dell’ultima gara ha reso necessaria la grave decisione ma di fatto ora tanti dipendenti non possono usufruire di un servizio fondamentale.

Sulla questione dei buoni pasto Qui Ticket è intervenuto il ministro della PA Giulia Bongiorno, parlando di soluzioni tempestive per tutelare i diritti dei lavoratori e dello stesso avviso è anche la Funzione Pubblica Cgil la quale sta valutando anche la possibilità di una class action che risarcisca del maltolto i dipendenti pubblici. Nel frattempo che qualcosa si muova anche dal punto di vista legale, ecco che sarà fondamentale contattare la propria amministrazione di riferimento e restituire tutti i ticket in proprio rimborso. A questi ultimi andrà allegata una richiesta di rimborso, anche autocertificata.

Gli scenari futuri per risolvere del tutto i problemi con i buoni Qui Ticket sono abbastanza vaghi. Certo è che andrà ricercato un nuovo fornitore del servizio ma non senza apposita gara pubblica che potrebbe essere resa nota non prima di mesi e dunque a fine 2018 se non addirittura ad inizio 2018. Continueremo a seguire la vicenda per tenere aggiornati i nostri lettori.