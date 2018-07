Grande varietà di ambientazioni in Assassin’s Creed Odyssey, cosa ha detto il game director

Ultimamente è emerso che in Assassin’s Creed Odyssey la decisione di ambientare il gioco nell’Antica Grecia ha consentito di realizzare diverse location molto varie tra loro. A parlarne è stato il game director, Scott Philips, che ha svelato i primi dettagli su questa novità. In pratica Assassin’s Creed Odyssey porterà la serie più indietro nel tempo anche rispetto ad Origins. Il gioco è infatti ambientato nell’Antica Grecia e dalle prime immagini trapelate sembra essere molto interessante grazie ai suoi colori vivaci.

Di recente il game director Scott Phillips è stato intervistato da Gamingbolt e ha spiegato che tutti gli splendidi colori notati nel trailer derivano dalle varie ambientazioni di gioco. Al riguardo infatti lo stesso Scott Phillips ha dichiarato: “È una posizione super varia e bellissima. Abbiamo otto diversi biomi, dai vulcani con la lava, passando per le cime delle montagne con la neve, fino alle profondità marine e all’isola vista all’E3. Abbiamo la [rappresentazione della] guerra così come lo sviluppo della scienza, dell’arte, della scrittura e dei racconti. Abbiamo potuto inserire davvero tante cose”.

In questo modo, quindi, Scott Phillips è tornato ancora una volta a svelare pubblicamente nuovi dettagli legati all’aspetto visivo del gioco. Durante la stessa intervista concessa a Gamingbolt ha addirittura svelato che Odyssey dovrebbe essere il gioco più bello della serie di Assassin’s Creed. Intanto dalle ultime novità trapelate sembra che oltre alle immagini spettacolari in Assassin’s Creed Odyssey ci saranno anche nuove e interessanti narrative ramificate, mentre con le nuove scelte di dialogo anche la varietà delle quest potrebbe subire un notevole miglioramento.

Intanto vi ricordiamo che la data di uscita ufficiale di Assassin's Creed Odyssey è in programma per il prossimo 5 ottobre per PS4, Xbox One e PC.