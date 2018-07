Prezzi dei biglietti per i Negramaro nei palasport col tour autunnale 2018: prevendita al via su TicketOne

Il 25 luglio è partita ufficialmente la prevendita dei biglietti per i Negramaro nei palasport col tour autunnale 2018: i nuovi concerti della band di Giuliano Sangiorgi rappresentano un’estensione della tournée di grande successo di quest’estate, che proseguirà con nuovi concerti indoor a supporto dell’ultimo album Amore che Torni dopo aver toccato i principali stadi italiani come San Siro e l’Olimpico tra giugno e luglio.

Dopo il grande concerto di chiusura del tour estivo allo Stadio del Mare della loro Lecce, il gruppo riparte in concerto dal 15 novembre con la data zero in programma all’RDS stadium di Rimini, per poi proseguire il giro dei palasport italiani con le date di Bologna, Mantova, Padova, Conegliano, Milano, Torino, Roma, Caserta, Acireale, Reggio Calabria, Bari e Eboli, Firenze fino al 15 dicembre (qui il calendario completo con tutte le date).

Dopo una prevendita esclusiva anticipata riservata agli iscritti al fan club, mercoledì 25 luglio è iniziata ufficialmente quella aperta a tutti: sia online che via call center, sia nei punti vendita autorizzati del circuito TicketOne, sono disponibili i biglietti per tutte le date del nuovo Amore Che Torni Tour Indoor 2018. Per gli acquisti sul sito di TicketOne c’è un limite massimo di 6 biglietti per ciascun cliente.

I prezzi dei biglietti per le nuove date partono da 36,80 €. Ecco quelli dei settori per il Mediolanum Forum di Assago (Milano), dove il gruppo si esibirà il 23 novembre.

Tribuna Gold Numerata € 63,25

Anello B Numerato € 51,75

Tribuna A Numerata € 51,75

Parterre in Piedi € 46,00

Anello C Numerato € 41,40

Questi invece i prezzi per la data romana, che si terrà al PalaLottomatica il 29 novembre.

1 Anello A Numerato € 57,50

2 Anello B Numerato € 48,30

Parterre in Piedi € 41,40

3 Anello C Numerato € 41,40

Il tour si conclude con la tappa al Nelson Mandela Forum di Firenze del 15 dicembre.

1 Settore Numerato € 51,75

2 Settore Numerato € 46,00

3 Settore Numerato € 41,40

Parterre in Piedi € 41,40

L’Amore che Torni Tour Indoor 2018 dei Negramaro è organizzato da Live Nation Italia.