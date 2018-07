4 Ristoranti chiude il cerchio nel Parco del Pollino: Alessandro Borghese tornerà in autunno?

4 Ristoranti e Alessandro Borghese torneranno in onda anche nella prossima stagione tv? Siamo sicuri di sì. Al momento non sono ancora state annunciate le riprese ma lo chef tornerà a caccia dei migliori ristoranti d’Italia anche nella nuova edizione “invernale” alla luce degli ottimi ascolti e nonostante le polemiche dei giorni scorsi.

Intanto, l’appuntamento con il programma è fissato per oggi, giovedì 26 luglio alle 21.15 su Sky Uno, con l’ultima tappa che porterà il pubblico nel Parco Nazionale del Pollino, tra Calabria e Basilicata, alla ricerca del miglior ristorante di cucina contadina.

Ancora una volta toccherà a 4 Ristoranti sfidarsi a colpi di voti, da 0 a 10, per un totale di 4 voci: menù, location, conto e servizio. Alla fine la classifica parziale potrebbe cambiare volto con i voti di Alessandro Borghese che avrà a disposizione cinque punti per il piatto speciale della serata.

A scendere in campo saranno due uomini e due donne a cominciare da Maria, titolare dell’Agriturismo Il Crepuscolo, lo chef è sua madre mentre la struttura si trova nel cuore del Parco Nazionale del Pollino nell’azienda agricola dei nonni; contro di lei si schiera Antonio, titolare e cuoco dell’Agriturismo Calivino, dove lavora con la famiglia, proponendo una cucina rustica con materie prodotte in loco come il peperone crusco e la melanzana rossa; Giovanni è il titolare e responsabile di sala della tenuta Montenuovo, un BIO agriturismo che si basa sui prodotti locali; infine Annarita, titolare e responsabile di sala del ristorante Cazzanedda, aperto dal 2003, con cucina contadina e del territorio ma senza rinunciare alla pizza. Chi vincerà questa sera?

Il vincitore della serata porterà a casa un assegno da 5mila euro da spendere nella propria attività, a chi toccherà vincere questa sera? L’appuntamento è per le 21.10 di stasera.