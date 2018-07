A sorpresa il duetto di Jack Savoretti con Kylie Minogue al Teatro La Fenice di Venezia (video)

Arriva a sorpresa il duetto di Jack Savoretti con Kylie Minogue al Teatro La Fenice di Venezia. L’artista è salita sul palco per accompagnare il collega e amico con il quale ha collaborato di recente, per portare avanti uno dei momenti più emozionanti del concerto ospitato dalla suggestiva cornice teatrale scelta da Venezia Jazz Festival.

Il duetto è arrivato in occasione dell’atto conclusivo del tour che l’artista italo-britannico sta portando in giro per il mondo, con l’ultima sessione delle Acoustic Nights che ha voluto riservare alle travi del palco del Teatro La Fenice per la tappa finale della manifestazione.

I due hanno collaborato di recente per la realizzazione dell’ultimo disco di Kylie Minogue, Golden, con una collaborazione portata nel brano Music’s too sad without you. La canzone è contenuta nel 14° disco di inediti dell’artista australiana che sarà presto in Italia per portare una sola data del tour al Teatro Gran Geox di Padova. La tournée sarà qualcosa di molto intimo, motivo che l’ha spinta a scegliere i teatri, con al suo interno tutte le emozioni che ha voluto includere nell’album. I biglietti per assistere all’unica data di Kylie Minogue in Italia sono attualmente in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati.

Per la sua ultima espressione artistica sul palco, almeno per quanto riguarda il calendario dell’ultimo tour, Jack Savoretti ha chiamato a sé non solo Kylie Minogue ma anche Imelda May, resa nota da Bob Dylan che non ha nascosto la stima che prova per lei.

Kylie Minogue ha quindi potuto raggiungere l’Italia ben prima del suo approdo previsto per il tour che ha pensato per il supporto di Golden, suo ultimo disco di inediti nel quale è presente la collaborazione con Jack Savoretti. Qui di seguito, il video del duetto al Teatro La Fenice tenuto il 25 luglio scorso.

