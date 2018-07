Atleta Daisy Osakue colpita al volto a Moncalieri, come sta: atto razzista?

L’atleta Daisy Osakue è stata colpita in pieno volto nella notte, a Mocalieri, in provincia di Torino. L’occhio sinistro è stato raggiunto da un uovo lanciato da un auto in corsa e ora la sportiva italiana, nata da due genitori nigeriani ma sempre vissuta in Piemonte appunto, dovrà subire un’operazione chirurgica. Cosa è successo esattamente poche ore fa e quali reali danni ha subito la giovane ragazza?

L’atleta Daisy Osakue era sola questa notte per le vie di Moncalieri: mentre rientrava a casa è stata affiancata da un Doblò e qualcuno le ha lanciato contro un uovo che l’ha colpita in pieno volto. Un pezzo di guscio si è incastrato nell’occhio dunque, provocando un’abrasione della cornea: il frammento dovrà essere rimosso con un’operazione chirurgica da programmare al più presto, così come stabilito presso l’ospedale Oftalmico di Torino, dove sono state prestate le prime cure.

Per chi non lo sapesse, l’atleta Daisy Osakue, a soli 22 anni, è la la primatista italiana Under 23 di lancio del disco. Veste la maglia della Nazionale in competizioni mondiali per questa disciplina ma anche per il getto del peso. Non è chiaro se il colore della pelle della grintosa e brava sportiva sia stato deterrente per l’episodio di violenza. La sportiva ha dichiarato che a quell’ora era sola in strada e certamente il conducente della macchina Doblò aveva puntato a lei come vittima dell’attacco di uova (a onor del vero, sempre a Moncalieri negli ultimi giorni, sembrerebbero esserci stati episodi analoghi con altri protagonisti, seppur non della stessa gravità).

Il mondo social si è mosso, per una volta, a favore della massima solidarietà all’atleta Daisy Osakue. Anche in un primo momento, la partecipazione agli Europei di Berlino sembrano poter essere compromessi da quanto accaduto, la giovane sportiva potrebbe tornare presto in forma per l’importante competizione. Intanto i carabinieri stanno indagando sulla presunta motivazione razziale per l’atto di violenza avvenuto a Moncalieri.