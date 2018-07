Lady Gaga in Sicilia, a Sciacca con George Clooney e altre star prima della Mostra di Venezia

Vacanze italiane per Lady Gaga in Sicilia, a Sciacca, insieme ad altre grandi star per l’evento Google Camp 2018. La posptar, che tra un mese è attesa alla Mostra di Venezia per l’anteprima mondiale del suo primo film da protagonista È nata una stella, per la regia di Bradley Cooper, è ospite del Verdura Golf Resort di Sciacca in vista della cena prevista ai templi di Selinunte (quest’anno non più nella Valle dei Templi di Agrigento) nell’ambito dell’annuale meeting del colosso del web.

Oltre a Gaga, sono approdati a Sciacca per il Google Camp 2018 anche Michael Jordan, Will Smith, George Clooney con la moglie Amal e l’imprenditore Barry Diller della Fox, marito di Diane von Fürstenberg, arrivato a bordo del suo mega yatch Eos da ben 93 metri.

Da anni ormai, in questo periodo dell’anno, la città famosa per il suo carnevale in provincia di Agrigento accoglie le decine di ospiti della grande festa di Google, che ha scelto la Sicilia per il suo summit capace di richiamare artisti, celebrità magnati, uomini e donne d’affari da tutto il mondo.

Non è chiaro se Lady Gaga si esibirà per gli invitati alla celebre cena del Google Camp, come due anni fa fece la collega Alicia Keys.

La popstar, attualmente impegnata nella lavorazione del nuovo album di inediti e nella realizzazione della colonna sonora del film È nata una stella, è tornata in Italia mesi dopo aver incontrato a Milano alcuni familiari che non aveva mai conosciuto, in occasione del concerto del Joanne World Tour lo scorso gennaio al Mediolanum Forum. Dal palco del suo show, si era detta orgogliosa delle origini siciliane della sua famiglia, raccontando la storia dei nonni emigrati negli Stati Uniti.

Gaga tornerà in Italia tra un mese per la presentazione in anteprima mondiale del remake di È nata una stella, che debutta alla Mostra di Venezia fuori concorso prima di approdare nelle sale cinematografiche a ottobre.