Annunciati gli ospiti del Wired Nextfest a Firenze con i Negramaro: come partecipare all’evento

Gli ospiti del Wired Nexfest a Firenze sono finalmente ufficiali. La manifestazione si terrà dal 28 al 30 settembre e sarà ancora ospitata da Palazzo Vecchio.

Tra i nomi di coloro che sono chiamati a partecipare compare anche quello dei Negramaro, che hanno appena annunciato un lungo tour nei palasport che ha già testimoniato il primo raddoppio, con una nuova data al Palaflorio di Bari per la quale sono già aperte le prevendite su TicketOne e in tutti i canali abilitati. Ospite musicale anche Motta.

La loro presenza è attesa per il secondo giorno di festival, il 29 settembre, con il set acustico che si terrà presso il Salone dei 500 a partire dalle 20,30. La loro musica veicolerà quindi il messaggio della semplicità, quello che gli organizzatori hanno inteso per la nuova edizione della manifestazione tornata in Toscana dopo il successo della sessione milanese.

A parlare di musica saranno anche Alex Braga e Francesco Tristano, chiamati a esibirsi con l’intelligenza artificiale AMI realizzata in collaborazione con l’Università Roma Tre.

L’ingresso all’evento è completamente gratuito, anche se è necessario registrarsi sul sito per ottenere l’accredito, lasciando tutti i dati richiesti al fine di ricevere l’invito utile alla partecipazione all’evento.

Si allunga così l’anno dei Negramaro, che dal mese di novembre saranno impegnati con il tour di supporto ad Amore che torni dopo il successo riscosso negli stadi. Il gruppo è ora in radio con la title track che hanno estratto dal disco, quella che hanno pensato per il ritorno sul palco delle grandi arene a partire dallo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro.

Motta è invece in tour per il supporto del suo ultimo lavoro, con ultima data in programma per il 7 settembre a Palo del Colle. L’artista è anche uno degli ospiti di Home Festival a Treviso, al via da fine agosto e per 5 giorni consecutivi con biglietti in prevendita e piani abbonamento.