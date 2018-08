Lady Gaga piange la morte di Zombie Boy, l’attore Rick Genest di Born This Way, e lancia l’allarme sulla salute mentale

La morte di Zombie Boy, all’anagrafe Rick Genest, il modello noto per i tanti tatuaggi che riproducevano sul suo corpo l’apparato scheletrico e muscolare, ha colpito anche Lady Gaga, che con lui aveva collaborato per il video di Born This Way nel 2011.

Entrato nel Guinness dei Primati per il record di tatuaggi rappresentanti insetti (176) e di quelli rappresentati ossa (139) presenti sul suo corpo, Zombie Boy aveva collaborato più volte con la popstar: tra i momenti salienti della carriera del modello, che si è tolto la vita a 32 anni, c’è stata infatti la partecipazione al videoclip del singolo diventato un caposaldo del repertorio della Germanotta. I due si erano conosciuti grazie all’amico comune Nicola Formichetti, stilista e direttore creativo della maison Thierry Mugler molto vicino alla cantante: era stato proprio lui a scoprire Genest grazie a una sua foto su una rivista, ad avviarlo alla carriera di modello e a proporlo a Gaga per il suo video.

La popstar ha voluto rendergli omaggio su Twitter dopo aver appreso del suo suicidio, avvenuto giovedì 2 luglio. Da sempre grande sostenitrice dell’importanza di affrontare la questione della tutela salute mentale senza stigmatizzarla o sottovalutarla, Gaga ha utilizzato il suo messaggio di cordoglio per la scomparsa dell’amico per riportare l’attenzione di tutti sul tema, come aveva già fatto anche recentemente.

Il suicidio dell’amico Rick Genest, Zombie Boy, è oltremodo devastante. Dobbiamo fare di più per cambiare la cultura, per rendere la salute mentale una priorità e per cancellare lo stigma per cui non possiamo parlarne. Se stai soffrendo, chiama oggi un amico o la tua famiglia. Dobbiamo salvare noi stessi. (…) Se stai soffrendo esci allo scoperto, e se conosci qualcuno che soffre, unisciti a loro.

Già affetta da problemi di depressione e ansia, Lady Gaga è impegnata in un progetto di prevenzione dei suicidi causati da disturbi mentali con la sua Born This Way Foundation e per questo è stata premiata di recente insieme a sua madre.

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can’t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB — Lady Gaga (@ladygaga) August 3, 2018