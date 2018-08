La mamma di Selvaggia Lucarelli scomparsa a Vasto: foto segnaletica e numero da contattare in caso di avvistamento [AGGIORNATO]

Purtroppo non è una bufala, la mamma di Selvaggia Lucarelli (nota giornalista de Il Fatto Quotidiano) è scomparsa da ieri pomeriggi nella cittadina di Vasto in Abruzzo. La signora soffre di Alzheimer e si è allontanata spontaneamente dall’ospedale del posto dove avrebbe dovuto effettuare una risonanza magnetica per un controllo ad un gomito dopo un piccolo incidente.

L ‘annuncio accorato per la mamma di Selvaggia Lucarelli è apparso direttamente sui profili social Facebook e Twitter del personaggio nella serata di ieri, naturalmente raccogliendo la solidarietà e l’aiuto di tanti follower. La richiesta d’aiuto è chiara e specifica: chiunque abiti a Vasto o nei dintorni del litorale o dell’entroterra è pregato di segnalare qualsiasi avvistamento della signora. Non manca una foto segnaletica (come quella in apertura articolo) e un frame della ripresa di una fotocamera al di fuori dell’ospedale di Vasto appunto che mostra la mamma della Lucarelli mentre si allontana da sola. Come ben visibile, indossa un cappello bianco e ha un vestito a fantasia e marrone e al collo un lungo foulard arancione.

Selvaggia Lucarelli si trova in Perù al momento e per le segnalazioni degli avvistamenti della sua mamma e solo per comunicazioni davvero importanti e significative, invita a contattare il numero del fratello Fabio ‭392 0934121‬. Sono senza dubbio ore di angoscia per tutta la famiglia del noto personaggio e l’invito è quello di utilizzare il canale di comunicazione solo per lo scopo per il quale è stato fornito. Il rischio è infatti che i non fan di Selvaggia (niente affatto pochi per le sue controverse e molte volte coraggiose opinioni) sfruttino il momento per sviare le ricerche e dare comunicazioni errate.

Continueremo, nelle prossime ore, a fornire aggiornamenti sul caso della mamma di Selvaggia Lucarelli: in un ultimo suo intervento su Facebook è stato chiarito come siano impegnati nella ricerca non solo polizia, carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile ma anche unità cinofile e naturalmente privati cittadini.

Aggiornamento 11:15 – La mamma di Selvaggia Lucarelli è stata finalmente ritrovata come ha annunciato lei stessa dal suo profilo Facebook.