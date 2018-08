Vasco Rossi in Puglia, foto in spiaggia con “bagnanti festanti” (video)

Vasco Rossi in Puglia: è qui che si trova il rocker di Zocca in questi giorni. La voce si è sparsa immediatamente tra i fan che lo hanno braccato per foto ed autografi di rito.

Vasco Rossi ha scelto Castellaneta per trascorrere qualche giorno di meritato riposo dopo il tour sold out negli stadi, che avrà una ripresa il prossimo anno. Nel corso dei suoi allenamenti, Vasco Rossi è stato fermato durante una passeggiata in spiaggia con il suo staff e si è concesso con piacere per foto ed autografi con i bagnanti.

“Tanti festanti ..bagnanti e fotografanti”, scrive il Blasco su Facebook e condivide in prima persona una clip del bagno di folla che lo attendeva all’uscita dalle acque del mare.

Vasco Rossi sta trascorrendo qualche giorno di riposo a Castellaneta, nel tarantino. Sui social racconta anche il suo programma della giornata appena trascorsa: “Prima i miei inesorabili allenamenti in acqua, poi eventuale foto di gruppo”, precisa invitando i presenti a non interrompere i suoi consueti allenamenti mattutini.

I bagnanti lo attendono a riva pronti ad accoglierlo al termine della sua sessione di spot. Dopo la passeggiata in acqua, Vasco Rossi si ferma per selfie ed autografi con i suoi sostenitori di Castellaneta pronto a replicare prossimamente.

Sui suoi canali social, Vasco Rossi aggiorna costantemente i fan sui suoi programmi estivi, in particolare sulle sessioni di allenamento che porta a termine. Prima immortalato tra le strade di Zocca, poi a Castellaneta, l’estate del Blasco continua all’insegna dei bagni in mare e dei bagni di folla che affronta per regalare un momento di gioia ai milioni di fan che lo seguono da tutta Italia.

Le attività live legate alla sua musica sono al momento in pausa ma Vasco ha già annunciato che ripartiranno nel 2019 con un nuovo tour negli stadi della penisola.

I video di Vasco Rossi in Puglia: