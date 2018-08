Il dramma di Lady Gaga durante le riprese del film È nata una stella: “Sono scappata dal set”

Il debutto da protagonista sul grande schermo di Lady Gaga in a Star is Born sembra un successo annunciato. La stampa americana che l’ha visto in anteprima ne è già entusiasta e ne tesse le lodi in vista del debutto mondiale alla Biennale di Venezia alla fine di agosto. Eppure sul set non è stato semplice per la popstar portare a termine le riprese.

La diva newyorchese ne ha parlato a Entertainment Weekly, che ha dedicato a lei e al regista nonché coprotagonista del remake del celebre cult Bradley Cooper una copertina speciale per il numero di agosto.

Nel film Lady Gaga interpreta Ally, un’aspirante cantante che cerca di affermarsi nel mondo della musica e che trova un sostenitore nella star del cinema e della musica country Jackson Maine (interpretato da Bradley Cooper): le ambizioni e la fatica del suo personaggio hanno fatto sì che Gaga si immedesimasse in Ally ripesando ai suoi esordi nel settore discografico, ormai un decennio fa, quando non sembrava esserci spazio per il suo talento così irruente e provocatorio.

Quando ho scritto i miei primi successi, le persone cercavano di ottenere la mia musica per darla ad altre persone, ma pensavo: ‘Finalmente ho scritto un successo. Non posso arrendermi’. Non ero la ragazza più carina del mondo. Ero un po’ strana e mi piaceva essere strana. Non mi piaceva essere sexy come lo erano altri artisti o gruppi pop. Ero me stessa. È straziante, perché pensi: ‘Io non sono abbastanza brava’

Il rapporto con Cooper sembra essere stato eccellente, con uno scambio molto proficuo tra i due (la stessa Gaga aveva spiegato di aver chiesto al collega di cantare dal vivo nella colonna sonora del film di cui è curatrice).

Per prima cosa Bradley mi ha dato un asciugamano per levarmi il trucco, togliermi tutto il trucco sul viso. Così l’abbiamo fatto. Ho dovuto tingere i miei capelli del colore originale, che è una specie di marrone chiaro che Ally usa nel film. Ad essere onesti, avevo davvero paura di salire sul palco con Jackson Maine perché salivo sul palco anche con Bradley Cooper. All’epoca, ero sempre consapevole di essere al fianco di un essere umano tremendamente talentuoso.

Ma durante le riprese la popstar ha dovuto affrontare anche un dramma personale, quando la sua grande amica Sonja è morta di cancro: quel giorno Gaga avrebbe dovuto cantare una ballata struggente per una scena del film, ma non ha potuto fare a meno di scappare dal set per raggiungere la famiglia della sua amica appena defunta.

Una mia cara amica, Sonja, è morta di cancro quel giorno. Avremmo dovuto registrare in circa 30 minuti e ho lasciato il set perché suo marito mi ha chiamato per permettermi di sentirla nei suoi ultimi istanti e sono salita in macchina e ho guidato. L’ho persa per 15 minuti, lei è morta. Ho letteralmente dormito con lei, suo marito e il loro cane e il loro figlio… Quando sono tornata, Bradley è stato così gentile con me e ne abbiamo parlato. Ho cantato la canzone. Tutto quello che volevo era cantare. Non dimenticherò mai quel giorno. È stata una scena molto speciale.

Presentato fuori concorso alla prossima Mostra di Venezia, A Star Is Born (questo il titolo anche nelle sale italiane) sarà nei cinema dal 5 ottobre.